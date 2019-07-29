【逃犯條例】團體警總遞信撐執法　鄧家彪質疑回應訴求能否平息示威浪潮 (18:10)

反對《逃犯條例》修訂遊行多次演變成警民衝突，多個團體今（29日）到灣仔警察總部遞信支持警察執法，工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪質疑，政府回應訴求是否就能平息示威浪潮。鄧家彪稱，社會雖然對某些訴求有共識，但若不回應其他訴求「是否又能平息浪潮」，認為現在沒「大台」、沒人願意負責的情況下，政府也不知可與誰談判。
鄧家彪認為，示威者的部分訴求與法治精神相違背，就算是2014年的佔領運動，部分示威者及策劃者也需要負上責任，應交由法庭處理；監警會已開展調查工作，不論是否成立獨立調查委員會，大家都應該提供資料或證據給他們。
汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，網傳明日（30日）有人發起罷工罷駛行動，他呼籲陸路運輸職業司機不要參加，盡司機責任，不要導致道路阻塞。
另外，珍惜群組近30名市民今日亦到警察總部，大叫「支持警察嚴正執法」、「感謝警察除暴安良」等口號，又向警察送上感謝信。
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