【逃犯條例】團體警總遞信撐執法　鄧家彪質疑回應訴求能否平息示威浪潮 (18:10)

鄧家彪認為，示威者的部分訴求與法治精神相違背，就算是2014年的佔領運動，部分示威者及策劃者也需要負上責任，應交由法庭處理；監警會已開展調查工作，不論是否成立獨立調查委員會，大家都應該提供資料或證據給他們。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，網傳明日（30日）有人發起罷工罷駛行動，他呼籲陸路運輸職業司機不要參加，盡司機責任，不要導致道路阻塞。

另外，珍惜群組近30名市民今日亦到警察總部，大叫「支持警察嚴正執法」、「感謝警察除暴安良」等口號，又向警察送上感謝信。

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