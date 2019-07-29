遺產管理人入稟　促官恩娜一家交還外婆資產 (21:39)

被告依次為官恩娜的兄長官仲銘、官恩娜、官的父親官有權、官的母親麥銀麗，以及麥的男友人馮明業。另入稟狀指，馮明業為官恩娜外婆的「契仔」。

入稟狀指出，官恩娜的外婆勞笑鳳（終年85歲）於2014年9月去世，生前為「守財奴」，與官有權和麥銀麗的關係不佳；兩夫婦曾向勞笑鳳借貸不還，亦甚少探望她。

勞笑鳳至2011年確診患嚴重認知障礙症，另亦有強迫症和是文盲；其後身體轉差，加上眼疾，2011年9月始與官仲銘、麥銀麗和馮明業同住，直至去世。其間，勞笑鳳持有的3個位於堅尼閣、莊士敦道44號和結志街12號的物業被售出，其中結志街的物業及後轉手予馮明業。

入稟狀又稱，勞笑鳳與官仲銘於2012年開辦聯名戶口，之後發現勞笑鳳的個人戶口款項轉帳到該聯名戶口，變賣物業的收益亦存入新戶口，該筆款項用作購買萬豪居，而萬豪居的業權由勞笑鳳與官仲銘聯名持有。而官仲銘於2011年12月起，將勞笑鳳的個人戶口，以及二人的聯名戶口提取逾3800萬元，並於勞笑鳳死後成為萬豪居的唯一擁有人，至今仍與麥銀麗和馮明業霸佔該物業。

至於官恩娜方面，一份銀行文件顯示，官恩娜和勞笑鳳向銀行成功借貸400萬港元，之後以萬豪居作貸款抵押，官有權則從勞笑鳳的戶口收取142萬港元。入稟狀指出，勞笑鳳當時已年屆83歲，沒明顯的原因需要借貸，亦不會獲得任何財政利益，甚至可能需要承受風險，形容官恩娜當時知悉勞笑鳳的精神狀況，串通官仲銘作出上述作為。

入稟狀表示，勞笑鳳當時的精神狀態不足以處理涉案財產，惟眾被告仍在知情下，對勞笑鳳施行不當影響以獲益，要求法庭裁定被告交還相關資產。

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