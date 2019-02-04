【逃犯條例】回應港澳辦談港局勢　李慧琼：中央關注香港　胡志偉：支持林鄭施政是誤判形勢 (19:16)

【18:00】反修訂《逃犯條例》風波未平息，國務院港澳事務辦公室新聞發言人今午（29日）召開記者會，提到反對暴力及支持警方執法等，民建聯主席李慧琼認為，有關記者會顯示中央對香港連串事件的關注和關心，不認為是「火上加油」；民主黨主席胡志偉認為，中央支持林鄭月娥施政是誤判形勢。

李慧琼重申，政府需考慮是否成立獨立調查委員會，但認為當務之急是平亂及穩定人心，不想市民「連著咩衫出街都要諗下」。她又說，近期特首林鄭月娥及官員未有積極與不同界別溝通，認為官員應更積極落區聽意見。

民主黨主席胡志偉認為，港澳辦的記者會將所有可解決問題的方法都「關上門」，顯示政府不會成立獨立調查委員會，同時中央表明支持林鄭月娥施政，是誤判形勢，顯示中央期望特區政府繼續依賴警隊，作為平息民怨民憤的工具，擔心會觸發更大規模的警民衝突，最終要出動解放軍，葬送一國兩制。

民陣召集人岑子杰表示，國務院有權任命和罷免特首，但港澳辦的記者會沒有宣布罷免林鄭月娥，認為是「浪費了港人40分鐘時間」。他又質疑，歷屆特首都未能解決香港深層次矛盾，中央應反省是否特首產生辦法有問題，是否「所託非人」。

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