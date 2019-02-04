港聞

【逃犯條例】回應港澳辦談港局勢　李慧琼：中央關注香港　胡志偉：支持林鄭施政是誤判形勢 (19:16)

【19:16】經民聯表示，認同港澳辦的立場，呼籲香港社會各界和平表達訴求，理性對話，向激進暴力說不。

【18:00】反修訂《逃犯條例》風波未平息，國務院港澳事務辦公室新聞發言人今午（29日）召開記者會，提到反對暴力及支持警方執法等，民建聯主席李慧琼認為，有關記者會顯示中央對香港連串事件的關注和關心，不認為是「火上加油」；民主黨主席胡志偉認為，中央支持林鄭月娥施政是誤判形勢。

李慧琼重申，政府需考慮是否成立獨立調查委員會，但認為當務之急是平亂及穩定人心，不想市民「連著咩衫出街都要諗下」。她又說，近期特首林鄭月娥及官員未有積極與不同界別溝通，認為官員應更積極落區聽意見。

民主黨主席胡志偉認為，港澳辦的記者會將所有可解決問題的方法都「關上門」，顯示政府不會成立獨立調查委員會，同時中央表明支持林鄭月娥施政，是誤判形勢，顯示中央期望特區政府繼續依賴警隊，作為平息民怨民憤的工具，擔心會觸發更大規模的警民衝突，最終要出動解放軍，葬送一國兩制。

民陣召集人岑子杰表示，國務院有權任命和罷免特首，但港澳辦的記者會沒有宣布罷免林鄭月娥，認為是「浪費了港人40分鐘時間」。他又質疑，歷屆特首都未能解決香港深層次矛盾，中央應反省是否特首產生辦法有問題，是否「所託非人」。

港澳辦回應 相關報道︰

港澳辦：堅定支持林鄭依法施政

港澳辦提3意見　促社會抵制暴力　撐警執法　支持林鄭施政

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 國務院港澳辦 李慧琼 胡志偉 岑子杰

上 / 下一篇新聞