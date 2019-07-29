【逃犯條例】港澳辦講話內容及問答環節全文 (17:38)

「近期，在香港圍繞特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，發生了一系列遊行示威活動和暴力事件，引起國際國內廣泛關注。中央政府一直密切關注近期香港局勢的發展變化。

特區政府修訂上述兩個條例起因於一樁普通刑事案件。去年2月，香港居民陳同佳涉嫌在台灣殺害懷孕女友後潛逃回港。由於香港對該案沒有管轄權，為將陳移送台灣受審，特區政府提出修訂上述兩個條例，允許香港通過特別安排與尚未簽訂移交逃犯和刑事司法協助協議的內地、澳門和台灣開展移交犯罪嫌疑人和逃犯的個案合作。此舉既有利於處理上述個案，又有利於堵塞現有法律制度的漏洞，以共同打擊犯罪，彰顯法治和公義。

由於不少香港市民對內地的情況和法律制度、司法制度了解不多，對修訂上述兩個條例有所疑慮。一些別有用心的人和媒體趁機散播各種危言聳聽的言論，製造社會恐慌，阻撓法案在立法會審議通過。在這種情況下，6月份以來，香港發生了數次較大規模反對修訂上述兩個條例的遊行集會活動。為更廣泛聽取社會各界意見，使社會盡快恢復平靜，香港特區政府於6月15日決定暫緩修例工作，相應的立法工作也隨之完全停止。對特區政府的這一決定，中央政府表示支持、尊重和理解。

對於香港社會針對修例舉行的各種和平的遊行集會，特區警方一直依法批准並提供保護。但是，6月12日以來，一些激進示威者蓄意製造暴力事件，其行動完全超出了和平遊行示威的範疇。他們包圍香港立法會、堵塞道路、癱瘓交通，用磚頭、鐵枝甚至汽油彈等攻擊警察、衝擊警方防線，並先後兩次圍堵警察總部，擾亂稅務、入境事務等特區政府部門正常辦公，導致事態不斷升級。

7月1日，在本該慶祝香港回歸祖國22周年的喜慶日子裏，激進示威者卻暴力衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，塗污香港特別行政區區徽，撕毁《香港特別行政區基本法》。在一連串的暴力活動中，他們還煽動仇警情緒，使用有毒有害液體、粉末襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警察手指，其行徑之殘忍令人髮指！

7月21日，更有一部分激進示威者圍堵香港中聯辦大樓，污損國徽，噴寫侮辱國家和民族的字句，性質十分嚴重，影響十分惡劣。此外，香港警方還搗破了一個製造爆炸品的倉庫，查獲大批TATP烈性炸藥以及與示威有關的物品。到目前為止，暴力衝擊活動仍未停息。前天，一些激進示威者在香港元朗地區舉行非法遊行集會，並作出一連串暴力行為，造成20多人受傷。昨天，又有激進示威者在香港島非法集結，暴力衝擊警方防線。

發生在香港的遊行示威和暴力衝擊活動已經持續了一個多月，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，令所有關心香港、珍愛香港的人倍感痛心。在此，我表明三點意見：

第一，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。香港近期事態的演變，特別是少數激進分子實施的暴力活動，已經嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了『一國兩制』的原則底線，絕對不能容忍。任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行。希望廣大市民清醒地認識到當前事態的嚴重性，共同聲討激進分子所作的惡、犯的罪，阻止他們禍害香港的行徑。

第二，希望香港社會各界人士堅決守護法治。法治是香港人引以為傲的核心價值，是香港良好的營商環境的基礎，是香港保持繁榮穩定的重要基石，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏。法治的支柱一旦動搖，香港的繁榮穩定亦將不保。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。我們特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，藉此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！

第三，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道。香港雖然積攢下一些不錯的家底，具有一些有利條件和獨特優勢，但也經不起折騰。香港亂下去，全社會都要『埋單』。特區政府和全社會都應該想方設法，採取更有效的舉措，推動經濟發展、民生改善，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難，紓解他們的怨氣。中央政府願意與特區政府和香港社會各界人士一起努力，為他們的發展創造良好的條件。

香港回歸以來，『一國兩制』實踐取得了舉世公認的成就。『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針得到切實貫徹落實。香港保持繁榮穩定，被公認為全球最自由的經濟體，營商環境和國際競爭力得到國際社會的廣泛認可。香港居民享有前所未有的民主權利和全世界範圍內少見的廣泛自由。香港的法治指數在全世界名列前茅。

實踐充分證明，『一國兩制』是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央政府將繼續堅定不移貫徹『一國兩制』方針，堅持『一國兩制』方針不會變、不動搖，確保『一國兩制』實踐不走樣、不變形。

我們相信，在中央政府和祖國內地的大力支持下，在林鄭月娥行政長官和特區政府的帶領下，香港同胞一定能夠把香港管理好、建設好、發展好，香港一定能夠戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，『一國兩制』這艘航船一定能夠劈波斬浪、行穩致遠！」

問答環節

央視記者：現在香港社會有人鼓吹暴力，主張「違法達義」，請問發言人對此有何看法？

楊光：有法必依、違法必究，我想這是任何一個法治社會的基本要求，而法治是香港人長期引以為傲的核心價值。我們想說的是，任何主張，無論自認為它的目標有多麼崇高，都不能以違法的方式表達，更不能訴諸暴力。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為它標榜了什麼偽命題而有所改變。我們注意到，近期香港社會各界多次發起守護香港的大型集會，呼籲維護法治，反對暴力，這代表了香港社會真正的主流民意。中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全。

新加坡《聯合早報》記者：很多香港人擔心北京承諾的「一國兩制」形同虛設，更多是「一國」而不允許「兩制」，請問中央如何讓他們安心？

楊光：我想，這個問題的核心是怎麼理解「一國兩制」。「一國兩制」是一個完整的概念，是一套完整的方針政策，所以對「一國兩制」的理解一定要全面準確。「一國兩制」，其中「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。在香港、澳門，貫徹落實「一國兩制」方針，始終要強調「三條底線」不能觸碰，這「三條底線」就是：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和《香港特別行政區基本法》權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。這「三條底線」不可觸碰。只有在「一國」的基礎上才談得上「兩制」，所以我們實踐「一國兩制」一定要全面準確，不走樣、不變形。香港回歸以來，每每遇到中央依法行使權力的時候，總會有各種各樣的意見出來說，這是不是又在削弱香港的高度自治權。我想，這樣的言論，究其根源，要麼是沒有全面準確理解「一國兩制」方針，要麼就是故意曲解「一國兩制」方針的精神。

《南華早報》記者：《逃犯條例》的爭議出現以來，香港出現了長時間大規模的遊行示威，根據港大民意調查，林鄭月娥的評分已經跌到了新低，中央怎麼評價她在過去一兩個月包括在《逃犯條例》中的表現，認為她是否合適繼續執政，以及會不會對包括特首在內的特區政府高級官員進行問責？

徐露穎：林鄭月娥行政長官自從2017年上任以來，帶領特區政府管治團隊積極施政，在發展經濟、改善民生，推動香港融入國家發展大局方面做了大量工作，這些都是有目共睹的。中央對林鄭月娥行政長官和特區政府一直以來的工作是充分肯定的。這次修例工作的初衷是為了填補現有的法律制度漏洞，共同打擊犯罪，彰顯正義，中央政府也是支持的。

鑑於在修例過程中社會產生了較大的分歧，並且引起了示威遊行，特區政府為了社會盡快恢復平靜決定暫緩修例，中央也對此表示支持、理解和尊重。對於這次修例工作中存在的不足，我們注意到特區政府已經做了認真的總結和反思，林鄭月娥行政長官在7月1日慶祝香港回歸祖國22周年的酒會上也說到，將改變施政風格，更開放、更包容地聽取民意。我們也注意到，不少市民在默默地支持行政長官和特區政府的工作。中央政府將繼續堅定地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，團結和帶領香港各界共同維護好香港繁榮穩定的政治局面。

CNBC記者：我有三個問題。第一，香港近期的事件會不會影響香港的金融業，對於未來的香港金融業發展會有什麼樣的影響？中央政府對此如何看？第二，林鄭月娥會否辭職？第三，中央政府會採取什麼措施確保香港社會安全，會和當地政府包括個人、機構有什麼合作來做到這一點？另外，會不會採取改變選舉方式的辦法來緩解目前的壓力？

徐露穎：維護香港良好的營商環境對於香港來講是至關重要的。到目前為止，我們也看到香港還是保持着良好的營商環境，但是近期激進的暴力衝擊已經對香港的社會秩序和國際形象造成了比較嚴重的影響。我們注意到，近日香港零售管理協會表示，多數會員在過去一個月的銷售額出現了明顯的下滑，香港城市大學公布的數據也顯示，香港地區消費者信心指數也跌至五年來的最低，香港旅遊業界也表示，近期東南亞赴港的旅行團在減少，預計可能會最多跌70%以上，我相信這只是部分情況，值得香港社會深思和警醒。

至於您談到的對金融業的影響，從數據上來看還不明顯，但是我想，對於香港這樣一個外向型的小型經濟體，在複雜多變的國際經濟環境下，如果營商環境、營商信心有所下降，自然會加大金融業所面臨的外部風險，所以我們也認為香港的當務之急是要依法懲治暴力違法行為，盡快恢復社會秩序，維護好良好的營商環境，這是最重要的。

至於你的第二個問題，剛才南華早報的記者已經提問過了，我在這裏就不再重複了。

第三個問題，中央政府會不會改變選舉方式，我想，香港的選舉方式是由《香港特別行政區基本法》和香港相關法律所規定的，無論是現在還是以後，我們都要按照法律的規定循序漸進地來發展適合香港實際情況的民主制度，在這點上中央的立場是始終如一的。

無綫電視記者：想問兩個問題，一是有意見說，林鄭月娥的班子已經失去管治威望，不撤換問責團隊會不會擔心最後矛頭指向中央？中央會不會支持成立獨立調查委員會，徹查整個修例風波的責任？二是有意見說，7月21日在元朗有一些穿白衣服的人攻擊車站裏面的市民，是沒有差別的恐襲，社會輿論質疑警方掃黑除惡不力，是警黑勾結。也有警察協會寫信表示不認同中央任命的政務司司長的言論，該如何處理市民被亂打的局面呢？

楊光：你的第一個問題是有關調查委員會。在我們看來，當前香港局勢最危險的是暴力犯罪行為還沒有得到有效制止，香港當前最重要的任務是堅決依法懲治暴力犯罪行為，盡快恢復社會安定，維護香港的良好法治。我相信，在林鄭月娥行政長官和特區政府的努力下，在香港警隊的嚴格執法下，在廣大愛國愛港人士的共同努力下，香港社會一定能夠盡快制止各種暴力犯罪行為，使香港社會重新回到正常的軌道上。

你的第二個問題是有關元朗暴力事件。這個問題我本來沒有什麼要補充的，因為香港警務處處長和中聯辦負責人對這個問題已經作出了明確回應，這些傳言都是毫無根據的誣衊。我們應該特別注意到，香港警隊這一個多月來在維護社會治安、維護社會秩序方面所付出的巨大努力，甚至付出了沉痛的犧牲，他們本人承受了巨大的壓力，他們的家人也由於受到網絡上的各種欺凌而倍感壓力。但是在這種情況之下，香港警方依然保持了克制和專業。我們相信，在特區政府和香港警方的努力下，一定會解決目前所遇到的各種困難和挑戰。

《澳門日報》記者：今年澳門將選舉第五任行政長官，目前賀一誠獲得378個提名，成為唯一合資格的候選人，請問中央是否支持他擔任行政長官？謝謝。

徐露穎：今年8月份，澳門特別行政區將舉行第五任行政長官選舉。根據《澳門基本法》和相關的法律，澳門特區行政長官要經過法定程序選舉產生，由中央人民政府任命。中央人民政府對行政長官人選的標準是一貫的，那就是愛國愛澳、中央信任、有管治能力、澳門社會認可。我們相信，澳門特區能夠順利地選出符合上述標準的新一任行政長官人選。我對澳門行政長官選舉問題的回應就這麼多。因為同樣是選舉問題，我想補充一下我剛才的發言，剛才香港的記者提到選舉方式的問題，香港選舉的法律基礎是《香港特別行政區基本法》、全國人民代表大會常務委員會的有關決定和香港本地的選舉法律。

新華社記者：我想請問發言人，對西方國家在此次香港修例風波中所扮演的角色是怎麼看的？

楊光：在香港圍繞修例發生的一系列遊行示威活動和暴力衝擊活動過程中，西方一些不負責任的人發表了一些不負責任的言論，扮演了不太光彩的角色。我注意到了一些人的談話，他們有一個很奇怪的邏輯，就是暴力違法犯罪應當給予一些同情，給予一些理解，甚至要給予一些包容，但是面對警方恪盡職守、維護社會治安、維護香港法治的行為，他們倒覺得應當給予批評、指摘甚至問責。這種邏輯是比較荒謬的，也是很滑稽的。

剛才我已經談到了，暴力就是暴力，違法就是違法，在一個法治社會裡，這是一條基本底線，不容破壞，這是我想講的第一點意思。

第二點我想講，香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，容不得任何外部勢力橫加干涉，這個態度、這個立場，國務委員王毅和外交部發言人已經多次做過表態，這是我們堅定不移的立場。西方國家的一些政客頻頻在這一段時間裡說三道四，品頭論足，甚至給一些人撐腰打氣，他們的用心說穿了無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽制或者遏制中國的發展。這個圖謀是無法得逞的。

美國有線電視新聞記者：香港局勢發展到現在，很多人包括國際社會關注的一個問題是解放軍的介入，我知道上星期有人問過國防部發言人這個問題，但他是讓大家看一下駐軍法的條款，我想再問一下您，能不能更直接明確地告訴大家，解放軍在什麼樣的前提下會以什麼樣的方式介入香港的事務，這樣做的國際影響您怎麼看？與此相關的是，很多人認為局勢發展到現在，可能不是單單一小撮激進分子勾結外部黑手這樣的原因可以解釋的，很多人覺得是不是中央政府對香港的一些深層次結構上的社會政治矛盾有嚴重的誤判，不知道您怎麼回應這種看法？中央政府會不會對相關的政策也做出調整？

楊光：你說的第一個問題，我想，在香港《基本法》裏面有明確的規定，我就不多說了，你可以去查一查、看一看。第二個問題，我在前面的發言以及回答問題的過程中也提到了，當前最重要的事情是懲治暴力、維護法治。

大公文匯記者：有人認為香港社會現在存在着比較多的怨氣，包括土地、房屋、青年人向上流動等一些深層次的問題沒有得到解決，請問中央將會如何來幫助香港解決這些問題？

徐露穎：香港當前確實存在一些深層次的問題，比如土地、房屋、青年向上流動等，我想這些問題出現的原因是深層次的、多方面的，有複雜的歷史因素、社會根源，也有國際背景。解決這些問題不是一日之功，需要綜合施策、多管齊下。中央政府一直高度關注香港深層次問題，特區政府也一直想方設法去解決這些問題，剛才的發布詞中也強調了，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，對於香港存在的深層次問題還要依靠發展來解決。中央政府會繼續支持香港發展經濟、改善民生，支持香港積極融入國家發展大局，中央有關部門也會繼續推出一系列便利香港居民在內地發展的政策和措施，特別是在建設粵港澳大灣區的過程中會考慮為香港發展拓展新空間、增添新動力，讓香港的居民，特別是香港的青年人獲得更多發展機會。但是，發展必須要有和諧穩定的社會環境，所以我們希望香港社會各界共同努力，盡快從政治紛爭中走出來，抓住重大機遇，實現更好發展。

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