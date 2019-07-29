【元朗襲擊】梁君彥：議員未有共識　不宜召特別會議討論 (17:05)

元朗上周日（21日）發生白衣人襲擊市民事件，24名泛民立法會議員上周二（23日）去信立法會主席梁君彥，要求按《議事規則》盡快召開特別會議，討論元朗襲擊一事。梁君彥今日（29日）回信，指出現時議員之間就是否召開特別會議未有共識，認為立法會不適宜在短期內，就元朗事件或有關事宜舉行特別會議。
梁君彥於信中表示，根據紀錄，立法會過往只有一次召開特別會議的先例，2010年時任立法會主席應保安事務委員會委員一致要求，舉行特別會議辯論「本港旅行團在菲律賓被挾持事件」議案，該次特別會議是在議員有共識的情況下召開。惟他至今仍未獲悉議員之間已達成共識，支持就元朗事件舉行立法會特別會議。
他亦指出，立法會大樓於本月1日被示威者嚴重破壞，因此短期內未能在大樓舉行會議，另覓其他場地舉行會議存在困難。他續說，預期若立法會現時就元朗事件或有關事宜舉行特別會議，將會吸引大量意見相左的人到會場附近集會，隨時引發大規模激烈衝突。
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