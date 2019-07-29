【元朗襲擊】梁君彥：議員未有共識　不宜召特別會議討論 (17:05)

梁君彥於信中表示，根據紀錄，立法會過往只有一次召開特別會議的先例，2010年時任立法會主席應保安事務委員會委員一致要求，舉行特別會議辯論「本港旅行團在菲律賓被挾持事件」議案，該次特別會議是在議員有共識的情況下召開。惟他至今仍未獲悉議員之間已達成共識，支持就元朗事件舉行立法會特別會議。

他亦指出，立法會大樓於本月1日被示威者嚴重破壞，因此短期內未能在大樓舉行會議，另覓其他場地舉行會議存在困難。他續說，預期若立法會現時就元朗事件或有關事宜舉行特別會議，將會吸引大量意見相左的人到會場附近集會，隨時引發大規模激烈衝突。

逃犯條例 相關報道：

梁天琦寄語港人：在苦難中煉成堅毅與盼望

港澳辦：堅定支持林鄭依法施政

港澳辦提3意見 促社會抵制暴力 撐警執法 支持林鄭施政

盧偉聰痛心警隊尊嚴遭踐踏

港精英運動員發信促政府回應港人訴求

民建聯田北辰發聲明譴責暴力