【元朗遊行】警棍被指改裝　警澄清為「膠索帶」　民權觀察：與新聞圖片不相符 (18:09)

【18:09】民權觀察稱，警方提供的相片與新聞圖片不相符，認為警方的說法未能令人信服。
民權觀察表示，警方提供的相片顯示索帶與警棍之間有空隙及索帶上的扣一致排列，但據記者拍攝的新聞圖片，該環狀物或膠索帶是完全索緊在警棍末端，索帶與警棍間沒有空隙，索帶的扣以不規則的方式排列。民權觀察指出，警棍的繩是讓警員套在手中以免飛脫，當日的新聞片段亦未見有其他警員用膠索帶固定繩，對警方相關說法感到莫名其妙。
民權觀察認為，膠索帶扣屬硬物，套在警棍上並擊中人時，有機會割傷受襲者的皮膚，增加額外傷害。警方應交代涉事警員當天有否使用警棍攻擊在場的市民或示威者，以及有否令人受傷。
【16:39】元朗前日（27日）的遊行觸發警民衝突，有警員的警棍被發現疑似套上鐵環，懷疑擅自改裝以增加殺傷力。警方今日（29日）發聲明，澄清該疑似鐵環實為繫在警棍尾部的膠索帶，並稱由於當時執勤警員使用警棍時而滑到警棍前方，因此引起誤會。
警方指出，有關警員執勤時使用的警棍尾部繫有膠索帶，用以固定警棍尾部的繩。而該警員使用警棍時繩子鬆脫，令膠索帶由警棍尾部滑到警棍前方，因而引起誤會。
警方又回應網上有言論質疑涉事警員身分，稱該人已證實為現職警員。
元朗遊行 相關報道：
速龍警棍套鐵環 被指改裝增殺傷力 警方承諾跟進：不容非官方裝備
相關字詞﹕元朗遊行 元朗遊行不反對通知書 元朗遊行反對通知書 元朗遊行時間 光復元朗 元朗 元朗站 西鐵 西鐵元朗站 警察 襲擊 元朗西鐵 編輯推介