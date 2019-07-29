【逃犯條例】港澳辦提3意見　促社會抵制暴力　撐警執法　支持林鄭施政 (15:43)

1. 希望香港社會各界反對及抵制暴力行為，暴力活動破壞香港繁榮、挑戰法治，觸碰一國兩制底線。

2. 希望香港社會各界堅決守護法治；堅決支持警隊嚴正執法及港府懲治違法者。

3. 希望香港社會盡快走出政治紛爭。

楊光表示，中央政府一直密切關注有關修例爭議的示威暴力事件，中央支持、尊重和理解港府暫緩修例工作。楊光批評，示威衝突超出和平示威範圍，持續一個多月的示威活動對香港已造成很多負面影響，讓珍愛香港的人非常痛心。

解放軍介入？中央支持獨立調查？

楊光：目前最重要懲治暴力

楊光強調，「香港是中國的香港，香港事務是中國內政」，不容外國干預。有記者問及解放軍會否介入，楊光只回答《基本法》有明確規定，目前最重要是懲治暴力、維護法治。

被問到中央會否支持成立獨立調查委員會，楊光表示，香港當前局勢最危險是暴力犯罪行為還沒有效制止，港府當前最重要是懲治犯罪行為，恢復社會安定，維護法治。他指出，有關7．21元朗襲擊事件警黑合作的傳言是「毫無根據的污衊」，香港警察維護治安付出巨大努力和犧牲，面對網絡欺凌及壓力，依然保持克制和專業。

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以下是楊光提出的3點意見詳情：

1. 希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。楊光稱，香港近期事態演變已嚴重破壞香港繁榮穩定大局、嚴重挑戰香港法治和社會秩序、嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，和嚴重觸碰「一國兩制」原則底線，強調任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行，呼籲廣大市民認清事態嚴重性，共同聲討激進分子，阻止他們禍港行徑。

2. 希望香港社會各界人士堅決守護法治。楊光稱，法治是港人引以為傲核心價值，是香港良好營商環境基礎，是香港保持繁榮穩定重要基石，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏。

楊光強調，中央政府堅決支持特首林鄭月娥帶領港府依法施政、警方嚴正執法、港府有關部門及司法機構依法懲治暴力犯罪分子，及愛國愛港人士捍衛香港法治行動。楊光又特別提到警隊及其家人所承受的巨大壓力，稱對此感理解和體諒，並形容警方「一直堅守崗位、恪盡職守、毋懼無畏、忍辱負重」，對此致以崇高敬意。

3. 希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。楊光認為，香港雖然「積攢下一些不錯的家底，具有一些有利條件和獨特優勢」，但也「經不起折騰」，更言「香港亂下去，全社會都要『埋單』」。

港澳辦講話內容及問答環節全文

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