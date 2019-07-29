【逃犯條例】民建聯田北辰發聲明譴責暴力 (14:57)

民建聯在聲明指出，昨午（28日）有大量示威者於中區集會期間衝出主要幹道，並築起路障堵塞交通；批評示威者不理警方呼籲離開，並在警方清場期間向警員進行多次暴力衝擊和挑釁。聲明又提到示威者使用的暴力程度不斷升級，包括將載有燃燒物料的手推車推向在場警員，對警員、周遭民居及香港社會均帶來極大的安全威脅。

田北辰則在聲明中稱，認為衝突一如以往是和平示威後由部分激進分子引發，表示對暴力予以最嚴厲譴責。他又指出，示威者一方的暴力行為似有升級趨勢，由以往的肢體衝突，發展至縱火及疑似使用中長距離攻擊武器，認為警方有必要更果斷的採取拘捕行動，絕不姑息暴力。

田北辰又再次要求政府成立獨立調查委員會，調查各方在整個風波的角色和責任，指局面終有一天會發展到回應了這個要求都不能平息的地步，希望政府能及早「止血」。

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