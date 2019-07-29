【遮打集會】警上環連放催淚彈　男童途經呼吸急促　示威者上前敷治 (14:12)

區政聯盟召集人柯耀林昨在facebook發布照片，稱一名男童於上環被催淚煙刺激感不適，示威者上前協助治理。該照片由區政聯盟執委陳展浚拍攝，本報聯絡陳展浚查詢，他稱，由於上環及西環一帶昨晚已封路，居民須步行回家。至晚上約9時50分，警方急步推進，一名男童與母親行經德輔道中近文華里時，被催淚煙刺激，導致呼吸急促，示威者及急救人員隨即上前為男童敷治，陳展浚續稱，當時男童及其母親均表現鎮定，男童經敷治後情況得以紓緩，二人徐徐回家。

陳展浚本身居於西環山道，他說，即使家中已關窗開冷氣，仍嗅到催淚彈氣味，形容飄入民居的催淚煙雖不會刺激眼睛導致流淚，但鼻及喉嚨均被刺激至不適，導致咳嗽，雖然氣味約15分鐘左右消散，「但警方昨晚好似放題咁放彈，（氣味）散咗又嚟」。

他認為，昨日警方清場的位置接近民居，催淚煙飄入橫街窄巷難消散，而區內有不少長者及小童，直斥警方做法過分。

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