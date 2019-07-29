【逃犯條例】公務員周五集會　發起人強調非「兵變」搞對抗 (10:28)

多名公務員早前先後聯署，就反修例風波表態，有公務員發起周五（8月2日）晚上7時至9時在中環遮打花園，以「公僕仝人，與民同行」為主題舉行集會。集會發起人之一的勞工處職員顏武周今晨（29日）接受港台節目訪問時，強調他們發起集會目的「從來不是搞對抗」，而是為了修補政府、公務員團隊及市民之間的關係，因此不存在「兵變」一說。
至於集會後是否有例如罷工或按章工作等行動，顏武周稱現階段無此計劃，又認為公務員不應發起罷工，因公務員是服務市民，不希望由於公務員罷工而影響市民生活。他又透露，已向上司報告自己擔任集會發起人一事，對方表示理解。他將就周五的集會於今日下午5時半到中區警署申請不反對通知書。
顏武周亦指出，政府必須回應民間有關「成立獨立調查委員會」的訴求，認為政府的「監警會行之有效」一說未能釋除公眾疑慮，「政府有責任解釋為何現有機制比獨立調查委員會更好，而非純粹以『行之有效』作解釋」。
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