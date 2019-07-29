【逃犯條例】公務員周五集會　發起人強調非「兵變」搞對抗 (10:28)

至於集會後是否有例如罷工或按章工作等行動，顏武周稱現階段無此計劃，又認為公務員不應發起罷工，因公務員是服務市民，不希望由於公務員罷工而影響市民生活。他又透露，已向上司報告自己擔任集會發起人一事，對方表示理解。他將就周五的集會於今日下午5時半到中區警署申請不反對通知書。

顏武周亦指出，政府必須回應民間有關「成立獨立調查委員會」的訴求，認為政府的「監警會行之有效」一說未能釋除公眾疑慮，「政府有責任解釋為何現有機制比獨立調查委員會更好，而非純粹以『行之有效』作解釋」。

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