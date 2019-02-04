港聞

【逃犯條例】人民日報海外版指民陣「港獨」　岑子杰否認：以人權民主為初心 (14:05)

【14:00】民陣召集人岑子杰回應明報網站查詢時稱，民陣並不認同港獨路線，一直以人權和民主作為初心，日後會堅持發聲。

岑子杰表示，民陣舉辦的活動一直合法、和平、安全，對於有評論指摘民陣「挑撥外國勢力干預香港」，他著撰文者「拿出證據來」，又解釋上周去信各國領事館，是出於人道的呼籲，讓旅客清楚香港的安全狀況。

他說，民陣日後會繼續舉辦活動，「一日有人權民主的問題，民陣都會堅持發聲」。

【10:00】民陣上周三（24日）向60個駐港領事館國家（不包括朝鮮及俄羅斯）及歐盟發信，呼籲各國對港發旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。《人民日報》海外版頭版今（29日）刊登評論文章，斥民陣的「港獨屬性暴露無遺」，意圖「裏應外合搞亂香港」。

文章批評民陣發信的舉動影響香港旅遊業，又斥民陣在反修例中策劃「極端暴力違法活動」以「衝擊香港法治根基」及損害香港形象。文章又指出有「港獨勢力」在網上發起眾籌於外媒登報，企圖挑撥「外部勢力干預香港事務」。

文末稱香港回歸22年，在中央支持下才得以「保持社會穩定和繁榮發展」，警告香港市民要「防範」民陣「裏應外合」、「踐踏一國兩制」。

遮打集會 相關報道：

上環民居附近放催淚彈　住戶：警察「完全無腦，引起市民恐慌」

人權監察：警方民居附近施催淚彈　不能接受 

速龍警棍套鐵環 被指改裝增殺傷力 警方承諾跟進：不容非官方裝備

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 民陣 人民日報 旅遊警示 編輯推介

上 / 下一篇新聞