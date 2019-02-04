【逃犯條例】人民日報海外版指民陣「港獨」　岑子杰否認：以人權民主為初心 (14:05)

岑子杰表示，民陣舉辦的活動一直合法、和平、安全，對於有評論指摘民陣「挑撥外國勢力干預香港」，他著撰文者「拿出證據來」，又解釋上周去信各國領事館，是出於人道的呼籲，讓旅客清楚香港的安全狀況。

他說，民陣日後會繼續舉辦活動，「一日有人權民主的問題，民陣都會堅持發聲」。

【10:00】民陣上周三（24日）向60個駐港領事館國家（不包括朝鮮及俄羅斯）及歐盟發信，呼籲各國對港發旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。《人民日報》海外版頭版今（29日）刊登評論文章，斥民陣的「港獨屬性暴露無遺」，意圖「裏應外合搞亂香港」。

文章批評民陣發信的舉動影響香港旅遊業，又斥民陣在反修例中策劃「極端暴力違法活動」以「衝擊香港法治根基」及損害香港形象。文章又指出有「港獨勢力」在網上發起眾籌於外媒登報，企圖挑撥「外部勢力干預香港事務」。

文末稱香港回歸22年，在中央支持下才得以「保持社會穩定和繁榮發展」，警告香港市民要「防範」民陣「裏應外合」、「踐踏一國兩制」。

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