【元朗襲擊】民建聯梁志祥：7．21襲擊非7．27衝突主因 (09:20)

本月21日元朗發生白衣人襲擊市民事件，觸發大批市民上周六（27日）到元朗示威抗議「鄉黑勾結」。民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥及民主派立法會議員朱凱廸今晨（29日）出席港台節目討論事件，其間梁志祥稱7．21襲擊並非7．27衝突主因。
朱凱廸在節目中，提及7．21元朗襲擊事件當日警方部署問題，質問梁志祥身為元朗區議員和前元朗區議會主席，是否有聽過任何有關襲擊事件的風聲。梁志祥則指出反修例示威者的「遍地開花」宣傳形式引起不少當區市民不滿，「你做宣傳便會有人反你宣傳，至於事件如何部署發生，那便是他們自己間的不同看法，而且有些人甚至自發參與的，那自發的怎麽會知道呢」。
梁志祥其後稱，不想再討論7．21襲擊事件細節，因事件細節並非7．27警民衝突主因，並以昨午（28日）中上環一帶的警民衝突為例，認為7．27衝突主因是反修例示威者「去到邊打到邊」。
至於應否只針對7．21襲擊事件成立獨立調查委員會，梁志祥稱他和民建聯的立場非常清晰，便是不贊同成立獨立調查委員會，因現行機制已足夠，且要顧及警隊目前士氣，「否則香港無人管會更加亂」。
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