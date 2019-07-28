【元朗遊行】警暫拘最少13人　涉非法集結藏攻擊性武器等 (16:39)

元朗昨日（27日）爆發警民衝突，警察公共關係科高級警司余鎧均今午（28日）表示，警方暫時拘捕最少13人，涉干犯非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊等；當中包括申請遊行被拒的鍾健平，涉干犯組織未經批准的集結。她稱，警方已明確反對遊行，並表示有關活動發生暴力場面的風險是非常高，但鍾健平堅持前往元朗，繼續組織及參與未經批准的遊行及集會，最終發生暴力事件，她表示警方不會姑息。
被問及鍾健平曾呼籲市民不要跟隨他前往元朗，如何「組織」市民遊行，余鎧均稱，鍾健平一直是元朗遊行的申請者，明知警方禁止元朗遊行及集會，又稱他在現場與傳媒「講過一些言論」，「他是明知（警方）已經係反對及禁止了，他仍然出席當日活動」，警方就着他昨日的行動而採取拘捕行動。
對於有傳媒拍攝到有執勤警員的警棍安裝鐵環，是否改裝警棍，以及有否違反《警察通例》，她聲稱，警方購置及使用任何裝備，都有嚴謹指引，會跟進及了解事件，「不會立亂給同事使用不是我們購置的裝備」，但沒回應會否將涉事警員停職。
被問到有片段顯示，警方昨午扔催淚彈驅散人群時，波及一間安老院，但警方昨晚卻聲稱沒有，余鎧均稱，會繼續跟進一些新消息。
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