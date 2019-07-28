【元朗遊行】警暫拘最少13人　涉非法集結藏攻擊性武器等 (16:39)

被問及鍾健平曾呼籲市民不要跟隨他前往元朗，如何「組織」市民遊行，余鎧均稱，鍾健平一直是元朗遊行的申請者，明知警方禁止元朗遊行及集會，又稱他在現場與傳媒「講過一些言論」，「他是明知（警方）已經係反對及禁止了，他仍然出席當日活動」，警方就着他昨日的行動而採取拘捕行動。

對於有傳媒拍攝到有執勤警員的警棍安裝鐵環，是否改裝警棍，以及有否違反《警察通例》，她聲稱，警方購置及使用任何裝備，都有嚴謹指引，會跟進及了解事件，「不會立亂給同事使用不是我們購置的裝備」，但沒回應會否將涉事警員停職。

被問到有片段顯示，警方昨午扔催淚彈驅散人群時，波及一間安老院，但警方昨晚卻聲稱沒有，余鎧均稱，會繼續跟進一些新消息。

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