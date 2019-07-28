【元朗遊行】警放催淚彈　白煙攻入護老院　院友：搞到我眼澀 (15:37)

警方昨日一度於安樂路施放催淚彈。位於上址的君悅護老中心，有居於3樓的院友李先生表示，昨日約5、6時有少許白煙從窗口飄入院舍內，小部分長者感到不舒服，自己「洗個臉無事」。他又透露，事發時護老院有窗戶未關上，「（院友）年紀大關唔切，都係職員關。」

另有一名居於1樓女院友說，昨日白煙攻入院舍時，眼睛感到乾澀及「揦住」，被問到覺得警方射催淚彈的做法是否恰當，該女院友表示「唔識講，總知佢放催淚彈搞到我隻眼澀」。

今午有一名女士前往護理中心探訪父親，她稱父親居於3樓，昨日同層院友嗅到催淚煙，氣管感到不適，當時窗戶已關上，該名長者洗臉喝水後，身體並無大礙。

元朗遊行 相關報道：

「光復元朗」申請人鍾健平遭警方帶走 涉組織未經批准集結

鄉議局薛浩然：何君堯要向公眾交代 侯志強：勿把新界村民等同黑幫

毛孟靜斥警罔顧市民生命安全 梁志祥稱警處理手法可接受但應更克制

元朗市面大致平靜 警車區內巡邏 多處留下衝突痕迹

至少24傷共11人被捕 警方：沒有老人院住客吸入催淚氣體不適送院

梁振英「慶祝元朗光復」 不滿港鐵未封站

攝記協稱有警員武力針對記者 促警方政府檢視警權

元朗遊行7‧27文字紀錄

圖輯：催淚煙瀰漫元朗

政府譴責示威者破壞社會安寧

元朗人斥警民居施催淚彈「不顧市民安全」

鄭國漢元朗大馬路伴學生半小時 稱不反對獨立調查