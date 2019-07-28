【元朗遊行】警放催淚彈　白煙攻入護老院　院友：搞到我眼澀 (15:37)

警方昨（27日）於元朗發射催淚彈、海綿彈及橡膠子彈驅散人群。網上流傳，有催淚彈落入一間老人院簷篷位置。警察公共關係科高級警司余鎧均今日凌晨（28日）見記者時表示，網上傳聞的位置並非老人院，警方事前已提醒元朗一帶22間老人院，呼籲他們關上門窗，惟有護老院院友向記者透露，昨傍晚時分有白煙攻入院舍，導致眼睛乾澀及「揦住」。
警方昨日一度於安樂路施放催淚彈。位於上址的君悅護老中心，有居於3樓的院友李先生表示，昨日約5、6時有少許白煙從窗口飄入院舍內，小部分長者感到不舒服，自己「洗個臉無事」。他又透露，事發時護老院有窗戶未關上，「（院友）年紀大關唔切，都係職員關。」
另有一名居於1樓女院友說，昨日白煙攻入院舍時，眼睛感到乾澀及「揦住」，被問到覺得警方射催淚彈的做法是否恰當，該女院友表示「唔識講，總知佢放催淚彈搞到我隻眼澀」。
今午有一名女士前往護理中心探訪父親，她稱父親居於3樓，昨日同層院友嗅到催淚煙，氣管感到不適，當時窗戶已關上，該名長者洗臉喝水後，身體並無大礙。
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