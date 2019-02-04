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【遮打集會．不斷更新．短片】警方中環驅散示威者　示威者沿不同方向撤退 (23:53)

【23:53】警方在德輔道中收起防線，防暴警帶同裝備登上警車，陸續離開現場。

【23:28】港鐵上環站月台有大批撤離的示威者候車。

街上大批防暴警察除下裝備休息。

【23:26】德輔道中與文華里原本只得一條防暴警防線，警方早前於干諾道中朝內街施放催淚煙，示威者四散，同時大批速龍走入德輔道中戒備。防暴警其後另設一防線，結果包抄了記者，中間沒有示威者。

【23:18】警方在德輔道中一直向前推進。大批示威者沿皇后大道中一帶撤退，部分退入港鐵站，亦有部分人向堅道或荷李活道等方向離開。

德輔道中林士街以東示威者已散去，警現設防線於德輔中近文華里。 

【23:12】防暴警察拆除路障，仍有大批示威者聚集在路口位置，警方再舉起黑旗，警告會發射催淚煙。文咸東街有雜物起火。

【23:10】一批速龍小隊在煙霧中衝向德輔道中示威者，大批防暴警察推進。

【23:05】林士街與德輔道中交界，有示威者高叫「一起走」，叫示威者入港鐵站。部分示威者退入上環站，最前排示威者不願退後。

【23:04】警方舉起黑旗後，再次施放催淚煙。

【23:00】大批防暴警察在干諾道中與機利文街交界，與德輔道中的示威者對峙。防暴警察不斷增援。

【22:55】示威者退出干諾道中天橋。警方防線向機利文街、示威者退後的方向推進。示威者退入德輔道中。

【22:53】有示威者聚集在干諾道中行車天橋上，警方築起防線向示威者推進，示威者則不斷後退。

【22:49】多枚催淚彈跌落林士街人群中，惟示威者未有後撤防線，並把催淚彈擲向文華里方向警方防線；林士街現有逾百示威者。

【22:45】中環有警車及防暴警察向上環方向推進。

【22:38】德輔道中、近遮打花園，有防暴警察舉黑旗，向西環方向施放催淚彈。

【22:33】有防暴警在林士街停車場發射催淚煙。

【22:30】警方連番施放催淚彈後，林士街示威者退回至德輔道中。

【22:28】多枚催淚彈由干諾道中射向林士街附近的示威者。

【22:25】醫管局發言人表示，截至今晚10時，有4名傷者送往瑪麗醫院急症室，年齡介乎18至50歲，全部為男性，情況穩定。

【22:17】干諾道中有示威者企圖推進，警方施放大量催淚煙。

【22:10】干諾道中、近林士街有示威者從行車天橋向警員擲路牌、木條及雜物。警方連續施放催淚彈。有警員從較低位置的行人天橋嘗試把催淚煙射上四號幹線，但部分不中目標，令橋下記者吸入大量氣體，爭相走避。

【22:02】上環站A1出口外多名示威者被制服，其中一名示威者躺在地上，頭部流血，昏迷不醒。

【21:52】警方分別在德輔道中和干諾道中驅散示威者。大批示威者聚集在德輔道中無限極廣場外。一批示威者走進上環港鐵站，防暴警守在該港鐵站出入口。

【21:47】干諾道中速龍小隊高速驅散文華里示威者，並拆除路障，至少10名示威者被制服。干諾道中部分示威者退向中環。

【21:42】德輔道示威者一度推前，警方舉紅旗警告。警方繼續在干諾道中施放催淚煙。

【21:38】警方在禧利街射催淚煙，示威者與警方防線相距約50米。

【21:38】警方在德輔道中再施放催淚煙。

【21:35】防暴警察攻入禧利街，舉起橙旗警告，示威者後退。急庇利街現場留下紙皮焚燒的火種。干諾道中的警方防線亦推進，並舉黑旗，示威者聚集在永安百貨外。

【21:30】示威者分別聚集在德輔道中與急庇利街交界、禧利街。

【21:25】部分示威者退至德輔道中，滿街催淚煙，警方繼續推進，同時廣播要求示威者立即離開。干諾道中部分示威者退至近禧利街。

【21:22】示威者退到急庇利街近西港城路口，警方繼續施放催淚煙。

【21:20】警方舉橙旗，並向急庇利街的示威者推進。現場煙霧瀰漫，示威者後退。

【21:17】有示威者聚集在干諾道中和急庇利街交界，路口處有雜物起火，示威者嘗試灑水救火。警方繼續施放催淚煙。

【21:13】警方在干諾道中再次施放催淚彈，繼續舉黑旗警告。逾50名防暴警到信德外近急庇利街的防線增援。

西港城附近有示威者不適倒地。

【21:09】信德中心外有示威者以丫叉向警方防線射石仔。警方以速龍小隊組成防線。

急庇利街示威者一度逼向警方防線，然後又向後退。

【21:00】德輔道中大批示威者向後退，部分重返急庇利街組成防線，與警方對峙。

銅鑼灣崇光百貨外，部分示威者向灣仔方向前進。現場幾乎沒示威者留守。

【20:56】示威者離開急庇利街，返回德輔道中向前推進，沿途以硬物敲打店舖鐵閘。

【20:50】5名戴上防毒面具的消防員以滅火筒撲熄手推車的火。

【20:45】信德外示威者退至急庇利街內街。燃燒着紙皮的手推車仍停在警方防線前面。

【20:37】西港城側摩利臣街位置，有示威者點燃手推車上的大疊紙皮。有示威者把手推車推向警方防線方向，相距十多米，警方則向這批示威者施放多杖催淚煙，示威者向後退。

記者當時在行人路旁，有一槍剛在記者前方射過，亮起一線火光，一眾記者馬上走避。

【20:30】干諾道西警方繼續向示威者方向施放多杖催淚煙，並向前推進，一邊舉起黑旗，然後再施放催淚煙。有示威者開始呼籲返中環遮打花園集合。

【20:27】近中區警署干諾道位置，警方戴上防毒面具，相信再施放多杖催淚煙，現場再次煙霧瀰漫。

【20:19】有吳姓急救義工表示，剛才目睹一名女示威者被推倒，表示背痛，懷疑脊椎神經受傷，但速龍小隊不讓義工檢查，並粗魯抬走女傷者。

【20:15】示威者防線退後，有人在上環永樂街焚燒雜物，有人鋸斷竹枝，又有人掘起地上的磚頭。

【20:10】干諾道西警方防線不斷推進。

警方在德輔道西搜查被捕示威者，搜出一些鐵鉗及電筒等工具。

【20:08】在干諾道西，警方在信德中心外再發射數枚催淚彈。

【20:05】港鐵表示，因應警方要求，由現時起，港島線列車服務只維持柴灣站至上環站，西營盤站、香港大學站和堅尼地城站列車服務暫停。

【20:02】德輔道西煙霧瀰漫，速龍小隊高速向示威者推進，並制服多名退走不及的示威者，部分頭破血流，部分被帶到路邊搜身。警方防線不斷推前。大批示威者散向中環方向。

【19:50】德輔道西警方再施放催淚煙。

干諾道西警方防線舉起橙旗，要求示威者離開，否則開槍。警方防線向前推進。

【19:48】德輔道西警方防線在速龍小隊開路下，一直向示威者推進。示威者一直後退。

【19:46】警方距離示威者約十多米施放最少6杖催淚彈，示威者防線稍向後退。

【19:43】警方在德輔道西再施發催淚煙。有人頭破血流，躺在地上接受治理。警方繼續把防線推前，並於傷者附近放催淚彈。德輔道西有記者受傷，警方推前防線時跨過記者，未有理會急救員提示。

【19:40】有救護車進入德輔道西往西方向前行，警方防線開路，惟救護車後方示威者跟隨救護車上前，示威者手持鐵通、竹枝、行山杖向警方防線推前一段，有人向警方擲物，並以雷射燈射向警員。示威者及警方距離進一步拉近至50米。

警方在干諾道西舉橙旗，警告示威者要撒離，否則開槍。

【19:35】德輔道西示威者齊聲高叫「一二一二」，稍向後退約20米。議員許智峯要求接近警方防線與指揮官溝通，希望不要在住宅區開槍及放催淚煙；警方以揚聲器回應說：「白衣男子請馬上離開。」

【19:33】警方在東邊街和德輔道西交界再次舉黑旗，預告可能再施放催淚煙。

【19:30】警方持揚聲器再次警告，指示威者非法集結，命令示威者離去，否則會拘捕及檢控。

東邊街和德輔道西交界、德輔道西近桂香街警方各有一條防線；示威者聚集德輔西近東邊街位置，前排示威者戴頭盔、舉傘，有人手持冰球棍。東邊街德輔西交界警方防線前只有記者，但警方用強光射向記者。

因應路面有公眾活動，港鐵預計上環至西營盤一帶有較多群眾。如有需要，個別車站或會因應實際情況實施客流管理措施，個別出入口或會關閉。

【19:21】警方干諾道西防線在東邊街與示威者對峙。防暴警中，有人持長鏡拍攝示威者。警方在再舉黑旗。德輔西仍有大批市民聚集。

【19:18】示威者繼續在德輔道西與警方對峙，附近食肆顧客慌忙走避。

警方在干諾道西再舉黑旗。

【19:10】示威者防線退至德輔道西，敲擊硬物。

警方發聲明表示，晚上約7時，一批示威者集結在西區警署附近一帶馬路，向警察防線投擲磚頭。鑑於現場情況正在急劇惡化，警方正由西向東展開驅散行動，並施放催淚煙。警方呼籲在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線；市民如非必要，切勿前往有關地區。

【19:07】示威者防線一直後退，干諾道西及西區警署外員推進一段後均停下，清除路障。

【19:04】警方在干諾道西最少施放4枚催淚煙，並向前推進，移開路中水馬，舉起橙旗，警告示威者速離，否則會開槍。警方同時在西區警署外施放催淚煙，並向前推進。

【18:58】警方舉紅旗要求示威者不要衝擊防線，隨後再舉黑旗，然後施放催淚彈，惟催淚煙隨風飄向警察一方。事前示威者並無任何衝擊行動。

【18:50】干諾道西警民防線都未有動作，有示威者敲擊硬物作戰鼓，多人呼叫「光復香港、時代革命」口號。有示威者拆去附近路牌並放置在人群中。

【18:38】議員郭家麒來到西環示威者及警方之間，向警方表示附近皆為民居，亦有很多老人院，要求警方不要在這裏施放催淚彈。前排示威者已戴上眼罩頭盔等全套裝備。

【18:25】一批示威者乘港鐵離開銅鑼灣，有人提醒乘搭地鐵往西環時不要使用八達通。

【18:20】西環對峙持續。崇光外有示威者呼籲「較勇」的同伴到西環支援。大批示威者準備離開銅鑼灣，前往西環。

【18:05】西環示威者持揚聲器向警方強調市民有遊行集會自由。警方亦不斷用揚聲器提出警告，要求示威者立即散去。議員區諾軒表示現場示威者並無衝擊警方防線，呼籲警方不應使用不必要武力。

【17:58】警方再次用揚聲器呼籲示威者散去，警告有可能會使用武力驅散。有示威者呼籲樓上居民關窗，指警方昨日把催淚彈射上老人院。大批沒有任何防護裝備的市民在西邊街近西區警署看熱鬧。

警員在近中聯辦、記者聚集位置帶走一名香港眾志成員，在路邊搜身。

【17:53】西邊街西區警署外約20名速龍小隊成員現身，至少一名速龍成員攜帶橡膠子彈槍和海綿彈槍。百多名示威者舉起傘陣，雙方距離約50米。

銅鑼灣崇光百貨已拉閘上鎖，附近大部分商舖亦已落閘關門。其中一間仍營業售買特色飲品的店舖，職員稱印象中，過往遊行未見過崇光關門；自己不擔心安全。

【17:45】西環防暴警推前後佈起防線。示威者則以鐵馬、欄杆築起防線，有示威者繼續以揚聲器譴責警方過度使用武力。

銅鑼灣方面氣氛平靜，示威者繼續加固路障。

【17:40】西環大批防暴警向前推進至正街位置。

【17:35】警方多次警告下，示威者未有散去，立法會議員區諾軒到場。警方舉起黃旗示警，並持擴音器要求記者與警方防線保持適當距離。

【17:30】西環示威者繼續與警員對峙，警方持擴音器警告，指示威者非法集結，又指有示威者手持鐵通等武器，要求示威者不要使用武器，又要求在場示威者不要使用揚聲器煽動其他人，命令示威者沿行人路向金鐘方向離去。

銅鑼灣示威者在怡和街以鐵馬紮成三角陣路障。

【17:25】示威者在太平洋酒店外聚集，前排舉起傘陣，正商討隨後的行動。警方派員拍攝示威者的行動。

【17:18】德輔道西、西邊街交界有配備長槍及持盾牌的防暴警戒備，西區警署外亦有一批防暴警。示威者接近中聯辦，在港島太平洋酒店外與防暴警離遠對峙。

【17:00】大批在銅鑼灣的示威者搬動巴士站牌、雪糕筒、鐵欄等，在崇光對出怡和街築成防線。

往西環方向的示威者兵分兩路，一批繼續前往中聯辦，一批停留在干諾道中中環警署附近，警署內有持盾牌警員戒備。

【16:55】大批示威者逗留在銅鑼灣，沿途未見警察佈防，只有約十名交警在邊寧頓街和糖街駐守，距離示威者崇光百貨防線約200米。有交警在邊寧頓街見示威者移動警方物資，但未有阻止。

往西環方向的示威者走出干諾道中，佔據西行線，表明要前往中聯辦。

【16:50】示威者在軒尼詩道築起人鏈，把頭盔、雨傘等物資運往崇光百貨外。

另有一批防暴警察在上環中聯辦外佈防戒備。

【16:43】崇光外部分示威者經商討後有共識，稱要在該處設立防線。開始有人呼叫要物資，如士巴拿、索帶。有示威者拆鐵欄，準備築防線。

往西環方向前進的示威者則佔據德輔道中來回行車線，有人稱想前往中聯辦。又有小部分走出干諾道中，並把水馬放水後在干諾道中一條行車線擺設路障。

【16:30】警方表示，部分參與集會者在開始後約半小時突然離開集會地點，並走出馬路，沿金鐘道及軒尼詩道，前往灣仔方向，預料對灣仔及銅鑼灣一帶的交通造成影響，呼籲附近市民注意，並留意警方消息公布。

【16:28】崇光百貨外，示威者暫時未有再向前行，商討繼續前行還是後退，但現場信息不一，不時有人稱要「返轉頭」，亦有人稱「向前行」；現場有示威者舉「停」旗，呼籲不向前行。另有一批市民沿電車路向西環方向前進。

【16:20】隊頭已到崇光百貨一帶，軒尼詩道一批示威者要求隊頭的人回頭。於希慎廣場外，有示威者停下商討，並停下等候後方的人，稱終點去維園。

【16:15】軍器廠街軒尼詩道交界有一批市民聚集，部分人戴上頭盔，附近的警察總部早已架起了大型水馬。

佔據軒尼詩道所有行車線、往銅鑼灣方向前進的市民，隊頭已到鵝頸橋，後方部分人突然調頭走向金鐘方向。

【16:10】仍有大批市民留在遮打花園內集會。22歲馬先生表示，過去一直只會參與有不反對通知書的遊行及集會，故現時留在遮打花園內，他同時認為「愈多人佔路會愈安全」，減少被捕風險，如人數夠多，會視乎情况加入遊行隊伍。

【16:00】集會的申請人劉頴匡繼續在遮打花園內向市民發言；另外大批市民正佔據馬路向銅鑼灣方向前進。隊頭經過灣仔地鐵站，並繼續前進，高呼「香港」、「加油」，有人大叫「銅鑼灣」。

【15:50】金鐘道部分市民跟隨警員到警總外，警員隨後進入警總。

【15:45】3時25分左右有市民聚集在遮打花園及終審法院對外，大叫「黑警」、「可恥」。由於馬路被佔據，有私家車沒法前進，最終向金鐘方向離去。

3時40分左右大批市民佔據金鐘道，高呼「時代革命」、「光復香港」，向灣仔方向前進。遮打花園部分集會人士見狀響應，走出金鐘道；有市民大叫「行呀！」、「一齊行！」等，亦有人大叫「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」。

【15:25】遮打花園集會發起人劉頴匡今(28日)表示，今日在遮打花園舉行和平合法的集會，希望警方尊重自己發出的不反對通知書，不要在此清場；如警方有任何行動，他和糾察會盡力保護集會參與者的安全。

如果有市民自發遊行至中山紀念公園，劉穎匡說他會視乎情況，以自己的方法支持市民，「會企佢哋個邊」，他可能會提供急救支援，或將遮打花園設為後備撤退點等。

下午3時，遮打花園集會已有大批市民在場，不少人身穿黑衣及手持標語，幾乎佔滿整個遮打花園。

市民洪小姐帶同兩名女兒出席集會，她表示昨日因沒空未有前往元朗。洪小姐認為，政府管治及警方執行力量已相當低，即使發出反對通知，也阻擋不到民意。她續稱理解市民昨日走上街頭，自己亦會考慮參加日後類似活動，惟擔心安全，不會帶小朋友出席。

對於今日遊行，警察公共關係科高級警司余鎧均稱，警方無禁止今午遮打花園的集會申請，但禁止由干諾道中至中山紀念公園的遊行申請，以及禁止中山紀念公園的集會申請，並稱若市民堅持參與遊行及之後在中山紀念公園的集會，都是違法行為。她表示，過去兩個月來的公眾活動中，發生了許多暴力衝突，這個時候再舉行公眾集會及遊行的風險是相當高。

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