【遮打集會．不斷更新】大批市民往銅鑼灣前進　部分聚集警總外 (16:34)

【16:28】崇光百貨外，示威者暫時未有再向前行，商討繼續前行還是後退，但現場信息不一，不時有人稱要「返轉頭」，亦有人稱「向前行」；現場有示威者舉「停」旗，呼籲不向前行。另有一批市民沿電車路向西環方向前進。

【16:20】隊頭已到崇光百貨一帶，軒尼詩道一批示威者要求隊頭的人回頭。於希慎廣場外，有示威者停下商討，並停下等候後方的人，稱終點去維園。

【16:15】軍器廠街軒尼詩道交界有一批市民聚集，部分人戴上頭盔，附近的警察總部早已架起了大型水馬。

佔據軒尼詩道所有行車線、往銅鑼灣方向前進的市民，隊頭已到鵝頸橋，後方部分人突然調頭走向金鐘方向。

【16:10】仍有大批市民留在遮打花園內集會。22歲馬先生表示，過去一直只會參與有不反對通知書的遊行及集會，故現時留在遮打花園內，他同時認為「愈多人佔路會愈安全」，減少被捕風險，如人數夠多，會視乎情况加入遊行隊伍。

【16:00】集會的申請人劉頴匡繼續在遮打花園內向市民發言；另外大批市民正佔據馬路向銅鑼灣方向前進。隊頭經過灣仔地鐵站，並繼續前進，高呼「香港」、「加油」，有人大叫「銅鑼灣」。

【15:50】金鐘道部分市民跟隨警員到警總外，警員隨後進入警總。

【15:45】3時25分左右有市民聚集在遮打花園及終審法院對外，大叫「黑警」、「可恥」。由於馬路被佔據，有私家車沒法前進，最終向金鐘方向離去。

3時40分左右大批市民佔據金鐘道，高呼「時代革命」、「光復香港」，向灣仔方向前進。遮打花園部分集會人士見狀響應，走出金鐘道；有市民大叫「行呀！」、「一齊行！」等，亦有人大叫「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」。

【15:25】遮打花園集會發起人劉頴匡今(28日)表示，今日在遮打花園舉行和平合法的集會，希望警方尊重自己發出的不反對通知書，不要在此清場；如警方有任何行動，他和糾察會盡力保護集會參與者的安全。

如果有市民自發遊行至中山紀念公園，劉穎匡說他會視乎情況，以自己的方法支持市民，「會企佢哋個邊」，他可能會提供急救支援，或將遮打花園設為後備撤退點等。

下午3時，遮打花園集會已有大批市民在場，不少人身穿黑衣及手持標語，幾乎佔滿整個遮打花園。

市民洪小姐帶同兩名女兒出席集會，她表示昨日因沒空未有前往元朗。洪小姐認為，政府管治及警方執行力量已相當低，即使發出反對通知，也阻擋不到民意。她續稱理解市民昨日走上街頭，自己亦會考慮參加日後類似活動，惟擔心安全，不會帶小朋友出席。

警方早前向今日上環遊行及於中山紀念公園的集會發出反對通知書，但可於下午3時至11時在遮打花園集會。

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