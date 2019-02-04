【元朗襲擊】鄉議局薛浩然：何君堯要向公眾交代　侯志強：勿把新界村民等同黑幫 (14:09)

薛浩然又稱，鄉議局內部未討論是否支持成立獨立調查委員會。他形容，對有人質疑鄉民與黑幫勾結的說法「是嫁禍原居民」。

對於立法會議員何君堯被拍到與「白衣人」握手打氣，被指有份「鼓吹煽惑」襲擊，薛浩然認同「這是合理懷疑」，又稱「何生要出來跟公眾交代」。

另一嘉賓、上水區鄉事委員會主席侯志強亦出席節目，他呼籲公眾勿「一竹篙打一船人」，「勿將新界村民等同黑幫」，又批評「有別有用心的人刻意將新界人拉落水」。

民主黨立法會議員林卓廷質疑，警方早在元朗襲擊事件前兩日已收到消息，懷疑黑幫在元朗集結，但警方放棄保護市民的責任，又斥責警方在昨日元朗衝突很早便開始清場的決定。

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