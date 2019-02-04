【元朗襲擊】鄉議局薛浩然：何君堯要向公眾交代　侯志強：勿把新界村民等同黑幫 (14:09)

元朗上周發生白衣人襲擊市民事件，觸發大批市民昨日（27日）到元朗示威抗議「鄉黑勾結」。鄉議局研究中心主任薛浩然今午（28日）出席港台節目《城市論壇》時稱，他個人支持成立獨立調查委員會，調查自6．12金鐘警民大衝突以來，反修例風波下的示威及衝突，「以查清事實、還各方一個公道」，對政府未有成立委員會的做法感「奇怪」。
薛浩然又稱，鄉議局內部未討論是否支持成立獨立調查委員會。他形容，對有人質疑鄉民與黑幫勾結的說法「是嫁禍原居民」。
對於立法會議員何君堯被拍到與「白衣人」握手打氣，被指有份「鼓吹煽惑」襲擊，薛浩然認同「這是合理懷疑」，又稱「何生要出來跟公眾交代」。
另一嘉賓、上水區鄉事委員會主席侯志強亦出席節目，他呼籲公眾勿「一竹篙打一船人」，「勿將新界村民等同黑幫」，又批評「有別有用心的人刻意將新界人拉落水」。
民主黨立法會議員林卓廷質疑，警方早在元朗襲擊事件前兩日已收到消息，懷疑黑幫在元朗集結，但警方放棄保護市民的責任，又斥責警方在昨日元朗衝突很早便開始清場的決定。
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