【元朗遊行】毛孟靜斥警罔顧市民生命安全　梁志祥稱警處理手法可接受但應更克制 (13:24)

元朗昨日（27日）爆發警民衝突，民主派會議召集人毛孟靜今日（28日）召開記者會稱，昨日群眾疏散時，警方仍然不斷施放武器、主動攻擊正在後退的人群，明顯有製造混亂，以至挑釁示威者之嫌，有關行為罔顧市民生命安全，部分警員更以傷害市民為目標，有關畫面令人握腕。
毛孟靜續說，在警黑合作聲音不絕於耳之際，留意到警隊內部成員公然挑戰政務司長張建宗，令社會不安情緒蔓延，她促請政府盡快成立獨立調查委員會，制衡香港警隊狀似失控的姿態，呼籲香港人繼續和平抗爭，齊上齊落，守護香港。
對於警方向元朗遊行發出反對通知書，毛孟靜表示情況令人憂慮，《基本法》賦予市民有集會、示威自由，她質疑為什麼市民的基本自由要先經警方許可。毛孟靜續稱，反修例抗爭已進入第八個星期，如此下去，特首林鄭月娥每出來就木着臉，或作威嚴狀面對香港人，繼續表達政府無錯、警方沒使用過量武力信息，這樣下去，將香港陷入完全不能控制不能預期的狀況，林鄭是否真的一名負責任的首長？
民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，警方處理衝突手法可以接受，但應該更加克制，幸好當時只是速龍隊和示威者之間衝突，若有其他乘客會比較危險，警方應好小心地判斷當時是否危險，如非必要拘捕該些人，不應進入港鐵站。
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