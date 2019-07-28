【元朗遊行】元朗市面大致平靜　警車區內巡邏　多處留下衝突痕迹 (12:31)

大批市民昨日（27日）到元朗抗議7．21白衣人施襲，其後爆發警民衝突，警方施放催淚煙、海綿彈及橡膠子彈驅散，至少24人受傷、11人被捕。記者今早（28日）到元朗視察，市面氣氛大致回復平靜，街道上留有碎磚及塗鴉，有路牌被寫上「光復香港，時代革命」字眼；元朗大馬路旁則有鐵欄被拆，有小巴站牌被拆走，剩下地台置於路邊。
今早區內亦見警車巡邏，有警員到西邊圍巡視。由於西邊圍村口牌坊下的對聯被塗污，有人用紙皮蓋着污迹，而牌坊旁的石獅子則被人用紅漆塗污，地面留有溪錢及碎石。有不願上鏡的西邊圍村民譴責暴力示威，認為民眾有示威遊行的權利，但不應破壞村民生活安寧。
警方昨日一度於安樂路施放催淚煙清場，有片段拍攝到，催淚彈落入安樂路一唐樓平台、接近護老院位置。該護老院主管鄭先生今表示，昨日警方清場其間有家屬致電查詢情況，幸事件中沒有長者受傷，鄭形容是「平安度過」，並稱催淚彈落入的位置非護老院範圍。被問到警方發放催淚煙前是否有通知護老院關窗，鄭先生表示，公司有指引今不能受訪。
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