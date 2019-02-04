【逃犯條例】陳茂波：香港短期經濟難樂觀　盼市民行動前「停一停、諗一諗」 (11:08)

陳茂波指出，本港經濟動力自去年持續轉弱，經濟增長速度由去年首季的約4.6%逐季拾級而下，至今年首季僅增長0.6%，是近十年來最差的季度。外圍不明朗持續困擾本港經濟，近期的社會事件令本地市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀。

陳茂波表示，不少零售、餐飲業的從業員都稱生意額顯著下跌，抗議行動持續時間愈長，對中小企、小商戶的影響將更顯著，部分市民的生計亦會受拖累。事件亦損害香港國際形象和營商環境，令外國企業及旅客感覺香港好像變得動盪和不安全，影響他們來港旅遊、經商和投資的意欲，長遠會影響市民就業和生計。

陳茂波續稱，社會近期對立和暴力的情況蔓延，瀰漫着躁動不安的氣氛，在這關鍵時刻，每個人的決定都十分重要，衷心希望市民在行動前「停一停、諗一諗」，拒絕任何暴力；即使不同立場，也可相互尊重、包容和諒解。

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