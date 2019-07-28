【逃犯條例】林超英倡設調查委員會　籲示威者下周休息緩和情緒 (11:06)

林超英指出，年輕人「命都不要」的數目超過想像，市民與警察均未必想走到街頭對抗，形容雙方目前情況是「一邊努力建設，一邊盡情破壞，彼此也在捱」。他呼籲示威者下星期休息一次，「抽離一下」，以讓情緒緩和，認為政治問題應該政治解決。他又認同成立調查委員會，並由具公信力的人擔任委員，以探討現時社會發生的事情。

針對近日政府處理反修例風波引發公務員不滿，林超英認為，公務員被罵是正常，因服務市民是他們的責任和使命，此時更要投入工作，勿讓自身情緒進入工作，以讓社會順利運作，支撐市民生活每一方面。

而梁籌庭則認為，公務員隊伍正處於困難階段，7月21日元朗發生襲擊事件後，文職公務員的回響相當大，反映內部分化情況嚴重，他同時促請政府成立獨立調查委員會，平息怨氣，並呼籲有關公務員恪守本份，緊守崗位。

另外鄧振強亦表示，近期社會局勢不穩，政府未能提出解決方法，心情很沉重，「見到事態發展無任何解決的迹象，感覺大局無人諗到出路，有啲死局嘅感覺」。他認為，今次連串事件發生於考試及暑假期間，與2014年佔中情況不同，學生大多透過社交媒體討論，教育界最擔心是學生情緒受困擾。他也支持政府成立獨立調查委員會，認為有助讓過去兩個月發生的事有公道結論。

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