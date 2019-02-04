【逃犯條例】政府律師批警行徑令港人權保障成疑　律政司：理解尊重同事表達看法 (23:05)

反修例《逃犯條例》風波持續，政府政務主席（AO）、行政主任（EO）及數十個部門的公務員相繼聯署後，律政司一批政府律師亦展示證件發出聯署聲明，堅決捍衛《基本法》賦予香港居民的一切人權保障；又特別提到警方在6月至7月多次反修例集會及示威，以及721元朗襲擊事件中的行徑，令香港居民人權保障成疑。律政司回覆《明報》查詢，表示理解和尊重人員欲就近期事件表達看法，但稱政府的律師在現時情況下，應避免在公開個人見解時，給予外界「任何個別人員在日後處理公務時會有既定立場」的觀感。
政府律師的聲明指出，《基本法》屬憲制性法律，其所賦予的保障，不因特區政府的政權交替或政治立場而改變。他們在公務員身分以外，同為香港居民及法律界一員，堅決捍衛《基本法》賦予香港居民的一切人權保障；強調香港居民在法律面前一律平等，享有言論、新聞、集會、遊行及示威等自由，人身自由不受侵犯。聲明特別提到，在6月12日、7月1日及21日集會或遊行示威中，警方使用的武力及拘捕行動；以及7月21日在元朗發生大規模襲擊，和欠缺警務人員維護法紀的情況，「令香港居民的上述人權是否仍然得到保障成疑」。
律政司回應政府律師聯署聲明表示，「理解和尊重有同事對於近日的事態有他們的想法，希望透過不同渠道或方法去表達看法」。律政司指出，政府律師不論個人立場，必定就法律事宜保持獨立及公正，堅守政治中立，依法執行職務。律政司稱相信司內人員「在這個艱難時刻，能夠繼續秉持專業精神，緊守崗位」服務市民，並更要堅守崗位，致力維護香港法治。
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