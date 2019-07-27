【元朗遊行】國際特赦批警民居及店舖密集地施催淚煙 (23:00)

另外，羅沃啟稱現場有示威者掟石等，認為若雙方保持距離，這種事不會發生，故最好做法是警方「企後少少」。

【21:38】大批市民今午（27日）佔據元朗大馬路及其他道路，警方黃昏時間開始施放催淚彈、橡膠子彈等清場。國際特赦組織香港分會批評，警方在民居、店舖密集的地方施放催淚煙，製造更多混亂。

該會指出，《基本法》第27條保障港人結社、集會、遊行示威自由，這保障除不加諸限制外，政府亦要積極配合，包括製造有利環境讓市民行使權利；批評政府拒向原定今午舉行的遊行發出不反對通知書。

分會又表示，國際特赦組織正動員美國、英國、德國、法國及各地分會，向當地國會及相關政府官員施壓，要求當地政府停止向香港政府供應「致命性較低」的人群管理裝備，包括水炮車、催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈、發射器以及相關零件，直至香港政府成立獨立調查委員會徹查事件及作出具體改善。

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