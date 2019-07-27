【元朗遊行】警：元朗站南仍有人集結　倘拒離開將拘捕 (21:59)

【19:34】警方表示，驅散行動仍然進行中，警方防線不斷被衝擊，為免情況進一步惡化，呼籲市民盡快往東面的西鐵元朗站方向離開；另呼籲市民如非必要不要前往元朗區。

【19:04】元朗警署報案室服務現已恢復正常。

【17:25】警方表示，由於現時大批民眾包圍元朗警署，警方正展開驅散行動，元朗警署報案室服務現已暫停，直至另行通知。如有緊急事故，請致電999。

【17:19】警方表示，現時元朗南邊圍一帶有人聚集及起哄，他們手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。另外，現場有人包圍及破壞警車，車上警務人員的生命安全受到威脅。

鑑於現場情況持續惡化，警方將於短時間內展開驅散行動，防線會由西向東面推進，請市民向西鐵元朗站方向離去。市民如非必要請不要前往元朗區，並小心注意自身安全。

【17:17】警方就今日（27日）「光復元朗」遊行發出反對通知書，下午仍有大批民眾到元朗。約4時40分，許多民眾於南邊圍村外聚集，不少人身穿黑衣及戴頭盔。警方下午4時53分表示，稱留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毁路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

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