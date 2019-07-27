【元朗襲擊】韓媒將香港列「今夏危險旅行地點」 (17:04)

韓國電視台JTBC周五（26日）報道，鑑於日本對韓國實施三大半導體材料管制出口的事端，韓國人紛紛取消遊日計劃，改前往香港或新加坡等地。往日本的機票交易由6月佔整體25%減至現在的10%，香港、新加坡分別取代了日本東京和福岡的位置。

韓國《每日經濟》指出，取消國際機票的比率，6月僅9%，但7月第3周已達44%，當中取消往日本的佔四成。與此同時，6月下旬，香港還在熱門旅遊地方名單排名第17，但到7月第3周，預購卻增達279%，躍升第6位。新加坡也由第19位攀升至第10位。

不過，韓國傳媒多以「白衣恐襲」報道7月21日元朗襲擊事件後，韓國駐港總領事館勸喻國民避開香港示威場所，韓聯社和YTN24小時新聞台今日（27日）皆列香港為「今夏危險旅行地點」之一。這幾天網民在Naver網上知識論壇對香港旅遊提出的查詢，亦顯著增加。由過去一個半月的每周數則，增至本周17則，多詢問示威情况，半數表示擔憂人身安全。

（每日經濟/韓聯社）

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