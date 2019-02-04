【逃犯條例】防自殺會：近兩月156宗受社會事件困擾求助個案 (16:55)

反修例引發連串遊行示威及衝突事件，社會矛盾劇烈，不少人情緒受到困擾，亦有人走上輕生之路。撒瑪利亞防止自殺會今日（27日）公布數據指出，在6月至7月共25日期間，因社會事件受困擾求助的個案數字達156宗，當中最多求助人提及的困擾是「對政府感到不滿」。香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任何永雄表示，政府應回應爭議較小的訴求，以打破溝通困局。
香港撒瑪利亞防止自殺會主席黃祐榮表示，該會在今年6月至7月25日間已接獲156宗與社會事件有關的熱線及網上求助個案，單是7月便有114宗。最多求助人提及的困擾是對政府感到不滿，其次是對示威活動感到情緒困擾或不安。
香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心正為31宗與社會事件有關的個案進行介入輔導，當中以20至29歲的年齡組別最多，佔41.9%。而介入的個案中，求助人提及的困擾亦是對政府感到不滿，其次是對警察暴力感到困擾。
防自殺會促政府回應訴求 打破溝通困局
香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任何永雄表示，若政府認為《逃犯條例》修訂「壽終正寢」已等同於回應市民訴求，既然意思一樣，可考慮直接使用「撤回」字眼，釋出溝通的善意。何永雄又稱，明白政府未必認同民眾的所有訴求，但有些訴求爭議較小，例如成立獨立調查委員會便是社會各界如商界、宗教界和醫療界別等都認同的訴求，認為政府可由此入手，打破民眾與政府沒溝通的困局，相信大多市民都在等政府伸出友誼之手。
該會建議政府與市民重新建立溝通渠道，以開放的態度聆聽各界的聲音，亦希望社會別把自殺事件英雄化，以免引發仿效。
會方又建議，與家人溝通時不要以改變對方想法為目標，就算政見不同也應接納聆聽，避免有對話上的衝突。該會同時呼籲任何人若情緒持續嚴重不穩，應尋求專業協助，強調該會不會向警方提供求助者資料。
香港撒瑪利亞防止自殺會昨亦公布，2018年死因裁判法院報告稱該年有955宗自殺死亡個案，較前年增加39宗，其中長者自殺死亡個案有353宗，佔總自殺死亡數字37%。
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