【元朗遊行】西鐵線恢復朗屏站上落客　全線服務回復正常 (23:58)

【23:19】西鐵線列車來回方向現時繼續維持在元朗站上落客。

【21:51】港鐵巴士K66局部恢復服務，提供來回大棠黃泥墩村至蝶翠峰的巴士服務。

【19:24】港鐵表示，應警方要求，西鐵線來回方向會安排特別列車在朗屏站接載乘客離開車站，其他列車現時不停朗屏站。

【19:05】警方在元朗清場期間，被拍得有催淚彈射上朗業街西鐵路軌天橋。傳媒向港鐵查詢是否有催淚彈射上路軌及有否影響行車，港鐵表示，有車長察覺路軌範圍冒煙，經檢查後確認不影響列車服務。

【18:04】網上流傳圖片，顯示有港鐵職員貼出告示，表示由於車站多人聚集，列車將不停元朗站。港鐵回應稱，現時西鐵線服務維持正常，各車站會因應情況實施適當的客流管理措施。

另外，港鐵宣布因應路面交通情況，港鐵巴士K66全線停駛。

【15:28】因應元朗遊行，元朗區多項公共交通工具改道或不停部分車站：

輕鐵：610、614、615不停元朗站至塘坊村站；761P不停坑尾村至元朗站。

港鐵巴士線：K65、K66、K68、K73、K74不停元朗市中心。

九巴：54、68線暫停服務；53、64K、68A、68E、68F、68M、68X、76K、77K、261X、264R、268B、268C、268X、269D、276、276P、968、B1線改道

龍運巴士：A36、E34B線改道

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