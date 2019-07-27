【逃犯條例】國泰機師廣播講解機場集會　叫「香港人加油」感動網民 (15:03)

反對《逃犯條例》修訂風波持續，航空界昨（26日）在機場舉行「和你飛」集會，希望喚起旅客留意反修例運動。網上凌晨起流傳一段錄音，顯示國泰航空一班由東京來港客機的機師，在機艙廣播解釋機場集會，並在最後以廣東話說「香港人加油，萬事小心」，不少網民留言，表示感動。有國泰空中服務員向《明報》證實該段廣播屬實。
錄音顯示，機師先以英語向乘客講述飛行狀況及天氣等，之後表示香港機場接機大堂正有人舉行「和平有序」（peaceful and orderly）的示威，訴求是要求政府撤回修訂《逃犯條例》。機師強調，集會現場非常平靜及和平，籲乘客抵達機場後「毋須對穿著黑衣靜坐的人感到恐懼」，又說乘客可與集會參加者交談以了解香港。他最後再以廣東話說出「香港人加油，萬事小心」，之後就通知機組人員將在30分鐘後降落。
錄音流出後，不少網民到國泰航空facebook留言，表示聽到機師廣播後十分感動，「感謝機長對航班乘客的反送中運動介紹」，又稱讚國泰是「真香港人航空」；亦有人特意表明聽到有關廣播後，會繼續支持國泰，呼籲國泰勿因廣播而「對機長有不公平的對待或處分」。
逃犯條例 相關報道：
回應中國領館撐圍堵港人內地生 澳洲外長：不容外國干預言論自由
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 國泰 機師 廣播 機場 集會 「和你飛」集會 編輯推介