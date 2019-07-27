【逃犯條例】國泰機師廣播講解機場集會　叫「香港人加油」感動網民 (15:03)

錄音顯示，機師先以英語向乘客講述飛行狀況及天氣等，之後表示香港機場接機大堂正有人舉行「和平有序」（peaceful and orderly）的示威，訴求是要求政府撤回修訂《逃犯條例》。機師強調，集會現場非常平靜及和平，籲乘客抵達機場後「毋須對穿著黑衣靜坐的人感到恐懼」，又說乘客可與集會參加者交談以了解香港。他最後再以廣東話說出「香港人加油，萬事小心」，之後就通知機組人員將在30分鐘後降落。

錄音流出後，不少網民到國泰航空facebook留言，表示聽到機師廣播後十分感動，「感謝機長對航班乘客的反送中運動介紹」，又稱讚國泰是「真香港人航空」；亦有人特意表明聽到有關廣播後，會繼續支持國泰，呼籲國泰勿因廣播而「對機長有不公平的對待或處分」。

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