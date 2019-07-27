【元朗遊行】鄭國漢元朗大馬路伴學生半小時　稱不反對獨立調查 (16:06)

鄭國漢又表示，不知是誰為他開路，但很感謝為他開路和送他飲品的人。

【16:00】鄭國漢應嶺大學生要求到元朗作為活動觀察者。他較早前在朗屏站表示，下午約1時，校友、教職員就一些人物的言論提交請願信，他會把資料交給校董會，由校董會召開特別會議處理。對於學生要求罷免何君堯的校董職位，他稱，校董由教育局任命，校董無權罷免何君堯。校方會將所有意見傳達給校董會，再傳達給教育局。

鄭國漢強調，今日到元朗並非參加遊行，而是到場觀察及了解情況，不會全程在場。他表示，反對任何形式的暴力，支持和平理性表達意見，一再呼籲所有人注意安全，保護自己，不要深入險境，如要逃跑撤離就逃跑撤離。對於有學生高呼要「保護校長」，他說自己不應成為焦點，勿將他當作保護中心，重申學生要和平表達意見。

【15:53】嶺大校長鄭國漢到元朗大馬路一帶步行，後排有人大叫「校長，你走得太前了，等埋學生啊！」、「校長唔好衝啊，你行太快啦，其他校長跟唔切啊！」，現場人士大聲歡呼。天氣炎熱，有人看到鄭國漢在喝寶礦力。

【15:45】嶺南大學舊生、香港眾志羅冠聰問鄭國漢是否看到元朗很和平，鄭回答暫未看到有人使用暴力。羅冠聰再問會否叫學生遠離元朗，鄭國漢說，希望大家遠離有暴力和衝突的地方。

【15:41】嶺大校長鄭國漢經元朗俊賢坊遊樂場到朗屏一帶觀察情況。

【15:40】嶺大校長鄭國漢稱，不反對成立獨立調查委員會，但要調查各方，不只是警察。他強調「我不是贊成，是不反對」。

【15:21】下午約3時20分，嶺大校長鄭國漢已到朗屏站。

【14:38】嶺南大學學生及校友今日（27日）在校內集會，要求校方將校董何君堯撤職。嶺大校長鄭國漢出席集會，提醒學生注意安全、遠離衝突及危險地方，又稱「我與副校長可以一齊去（元朗）睇睇個情況」；現場學生隨即鼓掌歡呼，高叫「一齊去」。

身兼嶺大校董的立法會議員何君堯，在本月21日元朗暴力襲擊事件後，有影片流傳他與白衣人握手。嶺大早前已發聲明表示，何君堯與元朗襲擊事件有關的言論，與嶺大完全無關；該校校董會主席歐陽伯權則稱，已去信教育局長楊潤雄，要求闡明何君堯在元朗襲擊事件中的參與程度。

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