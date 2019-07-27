【元朗遊行‧不斷更新】警元朗站清場　大堂地面有血迹 (23:36)

【23:07】早前在金鐘海富中心絕食的七旬陳伯，晚上約11時到西鐵元朗站，呼籲年輕人「一齊走，一個都不能少」。

【23:05】警察已離開元朗站大堂。有示威者聲稱晚上11時一起離開。

【22:52】於元朗站運輸交匯處，有數十名防暴警察上警車離開。

【22:23】元朗站大堂地面有血迹，區議員丘文俊稱，約40至50名「速龍小隊」警察由G1及G2出口衝入站內「無差別打人，包括記者，以及噴胡椒噴霧」，維持3至5分鐘，他未見有人被警方拘捕，其後離開。

【22:07】警方於西鐵元朗站清場。有示威者取滅火筒，於其中一個出口噴射，圖阻止警方進入元朗站。

【21:49】「光復元朗」遊行申請人、元朗居民鍾健平估計，有28.8萬人參與今日的元朗活動。

【21:25】警方於元朗大馬路開始推進，南邊圍村口施放多枚催淚彈；警方於舊墟路亦開始推進。

【20:38】西鐵元朗站外仍有大批示威者聚集。於朗日路示威者大叫「香港警察，知法犯法」口號。

【20:16】警方續於朗業街設防線。明報記者所見，第一排警員持長盾，第二排有警員持警棍。

防線前主要為記者，警方不斷向前發射強光閃燈。

【20:00】於朗業街，警方發出警告，稱人群正參與非法集結，要速離，否則會武力驅散。

於元朗大馬路，剛在休息的防暴警察站起來，再次拿起長盾。

【19:27】警方現時於朗業街進行清場行動，防暴警察正在推進。

【19:18】元朗大馬路的示威者分別向元朗站和鳳翔路兩邊退走。警方一直推進，其間一路舉「黑旗」。

【19:15】有警員於元朗大馬路休息。示威者往元朗站後退，高叫「光復香港，時代革命」，現時退至近鳳翔路天橋位置。相若時間，有示威者在鳳翔路撬路邊圍欄。

【19:04】警方於元朗大馬路舉起「黑旗」。

【18:51】位於西邊圍村的警察稍為後退，及後再舉起「橙旗」，警告「速離否則開槍」。

【18:46】於西邊圍外有人頭部受傷，由急救員治理。有在場者稱，傷者雖已戴上頭盔，但仍受傷。

【18:34】於西邊圍村外聚集的示威者向內扔雜物，警方施放數枚催淚彈。

【18:20】警方在元朗朗業街一帶接連發射多枚催淚彈，亦有催淚彈被射上西鐵路軌天橋，該位置為元朗站及朗屏站之間。

在元朗大馬路有人持咪呼籲，若在場人士無特別事想做，或可考慮先走，因若稍後西鐵元朗站封站，太多人會妨礙前線抗爭者離開。

【18:18】示威者在元朗大馬路用水馬、垃圾桶等雜物築起防線，高叫「光復香港，時代革命」口號。

【18:07】警方於西邊圍舉「橙旗」，警告在場者速離否則開槍。

【17:58】位於鳳翔路，於防暴警察防線前聚集的人群明顯減少。

【17:46】元朗鳳翔路有防暴警察築起防線。

【17:41】部分示威者退守至西鐵元朗站一帶。

【17:37】警方防線準備推至青山公路元朗段和鳳翔路交界的天橋位，仍有穿黑衣、戴頭盔的示威者與警方對峙。

【17:33】警方於元朗大馬路再發催淚彈。

【17:30】立法會議員鄺俊宇於朗業街手持擴音器，大叫「我要見指揮官」，批評警方施放催淚彈的位置太接近老人院。

現時警方防線沿元朗大馬路一路向東推進。

【17:22】警方在元朗泰祥街施放至少3發催淚彈，有防暴警察用長槍指向人群。

有市民用擴音器呼籲無裝備的市民盡快離開。

【17:18】警方於元朗大馬路施放催淚煙。

【17:13】警方於元朗大馬路舉起「黑旗」，警告施放催淚煙。

【17:08】警方俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊在元朗警署外出動。

【17:03】市民與警方在元朗南邊圍村外對峙，警方一度舉起「紅旗」要求停止衝擊。

【16:51】於元朗警署，有防暴警察出動。

近朗業街與長盛街交界，即近南邊圍村及西邊圍村入口位置，有人群舉起木製盾牌。

另外，先後有救護車需要途經元朗大馬路，市民迅速向左右兩方散開，讓救護車經過。

【16:45】民主黨立法會議員林卓廷、尹兆堅在大棠路輕鐵站月台上，帶領市民叫口號「香港人，加油！」。

另外，西鐵朗屏站外逾70人聚集，有5名不願上鏡的男學生在站外穿上頭盔、護甲等裝備，坦言已有心理準備被捕，認為事情發展至今已「無退路」。

【16:39】大批市民於南邊圍村外聚集，不少人身穿黑衣及戴頭盔。

【16:34】警方於西邊圍對出朗業街舉「黃旗」。

【16:30】下午約4時，青山公路126號頂樓有窗戶墜地。現場人士稱，有人伸出窗外說是意外，並下樓處理。一名市民被打中，但無大礙。

【16:00】人群陸續到達西鐵元朗站聚集，警員在通往南邊圍村馬路的路中心停泊警車，至少40多名警員下車站崗，大部分穿上防暴裝備，有人持盾牌。警員當中大部分未見委任證和警員編號，小部分人在肩膀有展示警員編號。

【15:50】一班身穿黑衣及蒙面的示威者在元朗警署外聚集，並接受記者訪問。有外媒問及有指示威者正測試北京政府耐性，他們會否感害怕，示威者稱不感害怕，又說「If we burn, Hong Kong burns with us」。

【15:48】有市民用擴音器自言是基督徒，希望祝福社區，唱出《Sing Hallelujah to the Lord》。

【15:40】遊行人士一邊向東走，一邊向西走。

【15:24】遊行人士已佔據青山公路元朗段的東、西行線。

另外，於元朗警署一帶，有市民見到天台有警員，大喊「721又唔見你哋出來」。

【15:21】有市民行出青山公路元朗段，現時已佔據東行線。

【15:17】警方在鳳翔路和青山公路元朗段交界設路障，現時西行線被封，東行線仍可行車。

【15:07】大批市民聚集在元朗警署外，高叫「香港警察，知法犯法」、「黑警」等口號。

【15:00】下午近3時，朗屏站有大批市民高叫「香港人加油」。

大學生何小姐是元朗居民，本月21日晚本打算回元朗，但知道西鐵列車一度不停元朗站後就改道回大學宿舍，至今日才再次返回元朗。她擔心市民會如當晚般被打，但認為若不站出來，「班人就愈嚟愈惡」。

【14:30】西鐵線朗屏站人頭湧湧，部分人戴上頭盔、長傘、行山杖，大部分人穿上黑衣。站內見有數名警員站於其中一個通往朗屏邨的出口。

【14:18】警方就「光復元朗」遊行發出反對通知書，本報記者所見，有身穿黑衣和戴口罩的市民到元朗，西鐵元朗站內有警察巡邏。位於元朗青山公路的恆香老餅家，舖外大排長龍，有市民叫「好日都唔入元朗一次，梗要買下老婆餅」。

在西鐵站通往南邊圍村口通道，有義工自製紙牌寫着「危險」，呼籲市民「請勿入村」。現時見南邊圍村外有10多名防暴警察巡邏。

於YOHO MALL形點商場，有過半商店落閘，包括大型化妝用品店，部分服飾店、食店則照常開門，人流偏少。

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