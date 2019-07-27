【逃犯條例】青年涉沙田衝突押後9月訊　禁足新城市廣場 (13:53)

沙田新城市廣場於本月14日發生警民衝突，警方當晚拘捕逾40人，並於前日再拘捕一名23歲的咖啡店員工，他涉嫌襲擊兩名便衣警員，導致該兩名警員身體多處受傷，留醫5日後出院。該男子被控兩項有意圖而傷人罪，及兩項非法集結罪，今（27日）在東區裁判法院提堂。控方申請將案件押後至9月16日提訊，以翻查閉路電視片段，被告期間獲准保釋候訊，其間不得踏足新城市廣場。
控方今反對被告保釋，裁判官考慮後，批准被告以3000元保釋、逢星期一、三和六到將軍澳警署報到、不得離港、遵守宵禁令，及不得踏足新城市廣場等。
控罪指出，被告梁柏添（23歲）被控於本月14日在沙田新城市廣場一期三樓398號舖及383號舖外，連同其他身分不詳的人，意圖使男子張歷恆及郭兆恒身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們。
梁柏添另被控於同日在新城市廣場一期三樓連同其他身分不詳的人，非法集結在一起，即作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。當中兩項非法集結罪所涉的時間不同，惟控罪書未有列明確實時間。
據了解，涉案其中一名警員的左眼受傷，需進行手術，另一警員身體多處受傷，需縫針處理。警方案發後曾到被告的住所搜尋，惟被告當時不在場，被告知悉事件後自行聯絡警方，其後被捕。
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