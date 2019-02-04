【逃犯條例】回應中國領館撐內地生圍堵港人　 澳洲外長：不容外國干預言論自由 (10:24)

香港留學生周三（24日）在澳洲昆士蘭大學校園，設連儂牆反對修訂《逃犯條例》，其間被大批中國留學生圍堵，雙方一度對峙及推撞。中國駐布里斯班總領事館事後以「反華分裂活動」形容事件，並肯定那些中國內地留學生的「愛國行為」。澳洲外長佩恩（Marise Payne）回應稱，澳洲政府不容許外國干預澳洲的言論自由。
澳洲傳媒昨（27日）報道，佩恩期望外國駐澳洲的外交人員，能尊重澳洲言論自由及合法示威的權利，「即使是一些受爭議及敏感議題」。她指出，若外國的外交機構透過例如鼓勵搗亂及潛在暴力行為，以破壞這些權利，澳洲政府會特別關注。
（周末澳洲人報）
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