【逃犯條例】回應中國領館撐內地生圍堵港人　 澳洲外長：不容外國干預言論自由 (10:24)

澳洲傳媒昨（27日）報道，佩恩期望外國駐澳洲的外交人員，能尊重澳洲言論自由及合法示威的權利，「即使是一些受爭議及敏感議題」。她指出，若外國的外交機構透過例如鼓勵搗亂及潛在暴力行為，以破壞這些權利，澳洲政府會特別關注。

（周末澳洲人報）

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