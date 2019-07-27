石籬二邨單位起火　長者倒斃屋內 (13:10)

彭續說，肇事單位是一人單位，起火面積4米乘5米，消防在客廳左邊的床上發現屍體，屋内雜物不多，火勢集中在客廳靠床的位置。消防動用了一條消防喉及一隊煙帽隊，並調派8輛消防車、1輛救護車及1輛救護電單車，共出動40名消防及救護員。

【09:39】早上8時許，葵涌石籬二邨石怡樓一個單位起火，3個樓層的住戶需要疏散。消防到場開喉將火救熄，並發現一名長者倒斃於單位內，起火原因仍待調查。

住在起火單位對上兩層的陳女士稱，事發時見到很多煙，打算開窗察看時發現窗框燙手，她遂到走廊徘徊看有否鄰舍逃生，當時火警鐘未有響起。其後鄰近單位兩名年輕女子開門逃生，並對陳女士說「阿婆我地走啦，唔好等啦」，情急之下陳女士只取了一個手袋逃生，「連假牙都冇戴就走」。

大廈地下聚集大批疏散的住客，有長者持柺杖逃生，住戶麥先生亦帶同昨日在動漫節購入、價值約3000元的模型逃生。現時除了9樓住戶未能上樓，其餘住客已分批返回住所。據了解，起火單位為9樓一個一人單位，單位熏黑，窗框及窗花被燒至變形。