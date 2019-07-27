【元朗襲擊】警隊員佐級協會︰譴責張建宗妄自斷定警隊對錯 (09:31)

林志偉在新聞稿稱，張建宗作為政府領導官員，卻發表不負責任的言論，抹煞警務人員在這件政治事件上的努力、付出、委屈及犧牲，稱張建宗在還未作出調查前及完全不了解警隊運作情況下，向公眾妄自斷定警隊對錯，警察隊員佐級協會對其做法，予以最嚴厲的譴責。

新聞稿續說，張建宗既然能代表政府及警隊道歉，那表示張建宗認為警隊的執法做錯了，促張建宗「下達一道命令」，指示警隊周六（27日）如何應付及以後怎樣執法，並帶領香港走出困局；相反，如果做不到，質疑張建宗「是否要向警隊公開道歉」。

林志偉稱，為了香港福祉，促請在位人士認真考慮是否有能力帶領公務員，若能力不足，退位讓賢對公務員及市民均是好事。

元朗襲擊 相關報道：

張建宗：就7‧21襲擊處理致歉 元朗遊行上訴駁回 今3000警「高調執法」

警4協會促拒獨立調查 張建宗：續思考 認考慮警隊關注 重申監警制度合適

有督察批警元朗案反應慢 函林鄭促獨立查