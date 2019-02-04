【逃犯條例】上環遊行上訴駁回　劉頴匡：遮打集會或是最後一次合法反送中集會 (22:55)

原定遊行終點中山紀念公園附近，就是中聯辦大樓。被問到會否呼籲示威者不要衝擊中聯辦，劉頴匡稱，警方已向遊行發出反對通知書，若有遊行不是他可控制範圍，他無權就其他活動作出呼籲，又說如有任何衝突，是警方責任。

劉頴匡強調，明日在遮打花園的集會合法，「可能是最後一次合法的反送中集會」，他會確保參與者和平安全，呼籲市民參與；他亦會安排30個或以上的糾察維持集會秩序。

【22:18】公眾集會及遊行上訴委員會駁回劉頴匡的上訴，即上環遊行的反對通知書維持，但市民可於明日（28日）下午3時至晚上11時在遮打花園集會。

【12:22】728上環遊行發起人劉頴匡表示，收到公眾集會及遊行上訴委員會通知，上訴聆訊將於今日傍晚6時半召開。

【08:30】728上環遊行發起人劉頴匡接獲警方通知，反對周日（28日）舉行遊行及禁止終點在上環中山紀念公園集會，只允許在起點遮打花園舉行公眾集會。劉頴匡表示，會向遊行集會上訴委員會提出上訴，並要求在今日（27日）聆訊。

728遊行主辦方的新聞稿指出，按警方的反對通知書條文，反對遊行及終點集會的理由只有一個，就是以往類似議題的遊行集會，在結束後都發生衝突，「這個理由等同封殺以後所有與反送中有關的公眾活動，是明目張膽地打壓異見，剝奪《基本法》賦予香港不同政見市民平等享受的集會自由」。

主辦方呼籲所有捍衛港人基本權利的市民，出席獲警方允許舉行的合法活動，在周日下午3時到遮打花園集會。主辦方將在上訴聆訊後決定如何處理遊行安排。

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