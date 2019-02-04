【元朗遊行】九巴收走元朗大馬路站牌鐵欄　改掛臨時路線牌劃黃線指示候車 (23:26)

九巴回覆《明報》表示，因應車務運作，九巴把元朗大馬路部分活動式站牌和鐵欄暫時收回，並已掛上「臨時路線牌」，以及在地上劃上黃線指引，指示乘客上車。

根據網上流傳的圖片，有九巴工程車正收起並運走多個巴士站牌，其中包括68X、76K、B1、261X、268X等路線，全部途經元朗市中心一帶。有網民質疑九巴是否有必要收起所有路牌，亦有網民批評做法儼如宵禁。九巴表示，會因應實際路面情況，靈活作車務調配及實施改道措施，控制中心和外勤人員會密切留意交通情況，作適切的車務調動和維持秩序，並與運輸署保持緊密聯絡。九巴又稱，會透過傳媒、九巴網頁及facebook專頁向公眾通報最新安排。

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