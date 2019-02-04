【元朗遊行】休班消防救護員自發周六元朗助急救　「望填補警方到場前真空時間」 (21:35)

一群消防員和救護員本月自發組成「無名」救援群組，明日首次「出動」。群組成員消防員阿陳（化名）向本報表示，估計明日集會可能有1萬人參與，暫難估計有否黑社會介入和暴力程度，希望能在警方和消防當值人員到場前的一段時間幫助市民，例如提供基本急救。阿陳說：「可能消防員體格比較好，亦希望能盡量保護市民，市民喺邊我哋就喺邊。」

阿陳稱，認識的消防員中，差不多一半人認為警方於元朗襲擊太遲到場，難辭其咎；有本身支持警隊的消防員根據工作經驗，亦認為「警方無可能咁遲到」。他說，群組是「伙計搭伙計，一個搭一個」組成，部分人並不互相認識，明日到場的消防員和救護員都是休班和非執勤，以個人身分參與，不會有一致服飾，以免被消防處得知他們身分後或秋後算帳。

阿陳說，群組成員決定明日休班提供服務時，警方尚未發出反對通知書；警方發出反對通知書後，未見成員反應有變，成員會繼續到場並更小心隱藏身分。他提醒明日集會參加者，若遇上施襲者，不要刺激他們，並應留意參與場合附近的地形和逃生路線；若遇緊急情况需救援，999又打不通，可致電2723 8787或2723 2233向消防處求助，或致電消防處救護車調派中心的2735 3355。

明報記者 朱韻斐

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