【逃犯條例】督察函林鄭促獨立調查　指警員打被制服示威者違警例 (21:08)

該督察在公開信指出，很多網上影片顯示有警員使用過度武力，當示威者已被制服地上及沒武器在手，警員仍打向示威者，此行為明顯違反《警察通例》。公開信中要求警務處長清晰表達立場，以及提醒警員克制，而非以警員被挑釁的藉口容忍此等行為。

該督察亦在信中批評，於元朗襲擊事件中，警方反應緩慢，警署報案室落閘及被動處理襲擊，是明目張膽的疏忽職守；首批警員到達現場的時間是沒法接受及不正常，應徹底調查當晚負責人員未能制止暴力襲擊的違紀行為和監督責任。

該督察透過短訊接受《明報》訪問表示，監警會只審核投訴警察課的調查報告，而非調查事件本身，認為監警會無法發揮作用，故要求成立獨立調查委員會。

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