【逃犯條例】張建宗道歉論惹警隊不滿　督察協會：動搖警隊信念 (21:30)

【21:30】政務司長張建宗下午發表「道歉論」後，引發警隊反彈，不少警員上載委任證相片，指張建宗不代表警隊。政府消息人士晚上為事件解畫降溫，表示記者提問時，問及警方不願意就這事道歉，政府會否願意向受傷市民道歉？消息人士指出，張建宗的「道歉論」，是向受傷市民致歉，以及針對政府在處理逃犯條例手法的不足而致歉，強調不是針對警方，表示政務司長「絕對支持警隊工作及高度表揚警隊人員努力」。
【20:30】政務司長張建宗今日（26日）會見傳媒時承認，警方於處理元朗襲擊事件與市民的期望有落差，政府願意道歉。據悉，張建宗的道歉論引發警隊內部不滿。據本報取得由警隊人事部傍晚向警隊發放的內部通訊，內容指出，警務處長及警隊管理層事前不知悉張建宗的言論，又稱管理層會盡快代4個職方協會約見張建宗，由警務處長親自陪同出席。警務督察協會主席亦去信張建宗，表示其言論動搖警隊的信念。
內部通訊指出，因了解到元朗警區的同事近日受各界指控，明日（27日）仍需要處理一項非常複雜的公眾活動，故行動處長今日會到元朗警署親自會見前線同事；另呼籲同袍在艱難時刻「團結一致，堅守崗位，打好未來的每一場硬仗」。
香港警務督察協會主席伍偉基亦致函張建宗，表示自特首及司長為首的政府提出修例以來，警隊成為政府與反對人士間的磨心，部分市民把對政府的不滿訴諸本應只是執法機構的警隊。信中指張建宗今日的發言令眾多同僚對一直堅持的信念有所動搖，認為有關言論，抹殺警隊個多月來努力不懈維持社會治安的付出甚至犧牲，徹底辜負人員一直對司長及政府的全力支持。信中表示對此難以理解及無法認同司長的言論。
信中表示，強烈希望盡快與司長會面，表達人員對有關言論以及近日事件的看法，以作澄清及還警隊一個公道。
有警員向本報記者表示，不少同袍對張建宗的說法「非常反感」，「張建宗無資格代表我哋」，又批評他在未調查事件前便道歉，極之不負責任。
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