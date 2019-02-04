【逃犯條例】私隱專員：網上披露私隱430個案交警調查 (20:23)

公署於6月14日接獲首宗相關個案。截至今日（26日）中午12時，共接獲及主動發現481宗相關個案（51宗屬查詢），所涉網上社交平台及討論區共7個，所涉連結共有622條。

私隱專員黃繼兒表示，相關連結披露個別人士（包括兒童）的個人資料，涉及欺凌、煽動和恫嚇等不法目的，肯定是不公平和違法。公署經初步調查，認為涉事者可能觸犯《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64條的刑事罪行。

受影響人士包括現任主要官員及/或其家屬、前任政府官員、現任立法會議員/或其家屬、前任立法會議員、社會知名人士、警務人員或其家屬，以及其他市民。個案所涉的個人資料大部分為姓名及相片，其他資料有身分證號碼、出生日期、地址、電話號碼、電郵地址、學歷、家庭狀況、職業及職位等。

公署亦成立了專責隊伍，主動搜尋附有不恰當帖文的連結，自6月起截至今午，已要求涉事平台移除共622條涉及侵犯私隱的連結，其中391條（63%）已被移除；其餘231條連結，公署會繼續要求有關平台移除，並對有關平台持續檢視。

私隱專員強烈提醒市民尊重他人私隱，有關網絡流傳個人資料和欺凌行為可能違法，違反《私隱條例》最高刑罰為罰款100萬元及監禁5年。

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