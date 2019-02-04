【逃犯條例】私隱專員：網上披露私隱430個案交警調查 (20:23)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，早前有疑似政府官員、社會知名人士、警務人員、市民及其家人的個人資料，於網上討論區及即時通訊平台流傳。私隱專員公署表示，已依法把430宗可能涉及《私隱條例》第64條刑事罪行個案，交予警方調查，包括刑事偵查和蒐證及向律政司徵詢法律意見，並決定是否向涉案者提出檢控。由於部分連結所涉平台是在香港境外運作及經營，公署已聯絡外地的私隱執法機關和有關駐港機構，尋求協助及意見。
公署於6月14日接獲首宗相關個案。截至今日（26日）中午12時，共接獲及主動發現481宗相關個案（51宗屬查詢），所涉網上社交平台及討論區共7個，所涉連結共有622條。
私隱專員黃繼兒表示，相關連結披露個別人士（包括兒童）的個人資料，涉及欺凌、煽動和恫嚇等不法目的，肯定是不公平和違法。公署經初步調查，認為涉事者可能觸犯《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64條的刑事罪行。
受影響人士包括現任主要官員及/或其家屬、前任政府官員、現任立法會議員/或其家屬、前任立法會議員、社會知名人士、警務人員或其家屬，以及其他市民。個案所涉的個人資料大部分為姓名及相片，其他資料有身分證號碼、出生日期、地址、電話號碼、電郵地址、學歷、家庭狀況、職業及職位等。
公署亦成立了專責隊伍，主動搜尋附有不恰當帖文的連結，自6月起截至今午，已要求涉事平台移除共622條涉及侵犯私隱的連結，其中391條（63%）已被移除；其餘231條連結，公署會繼續要求有關平台移除，並對有關平台持續檢視。
私隱專員強烈提醒市民尊重他人私隱，有關網絡流傳個人資料和欺凌行為可能違法，違反《私隱條例》最高刑罰為罰款100萬元及監禁5年。
逃犯條例 相關報道：
鍾國斌：若特首對亂局不勝負荷應離開 范徐麗泰：辭職要中央接受
對獨立調查有何考慮？張建宗：警隊關注是因素之一 先由監警會處理
【短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例 發起人稱2500人參加
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 私隱專員公署 私隱 個人資料 警察 官員 議員 編輯推介