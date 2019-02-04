【元朗襲擊．多圖】公院護士元朗站照顧傷者　質問「為何應該保護社會的人都不在？」 (20:32)

7月21日元朗襲擊當晚途經元朗西鐵站的註冊護士李姑娘表示，一到元朗站就聽到下層大堂爭執聲，看見白衣人跳入閘內見人就打，有人被打至頭破血流，她因此帶傷者到廁所內急救，在女廁「避難」期間恐懼瀰漫，很久後才有警察來帶傷者走去求醫。李姑娘說：「市民你們不是自己一個行，我們會用專業知識幫你們。」

公立醫院護士楊先生當晚亦現場廁所照顧傷者，目擊白衣人失控打人。他問警方稱「有部署」是什麼意思，對政府和警方感到失望和憤怒，問「為何應該保護社會的人都不在？」

家住屯門、於伊利沙伯醫院工作的護士曾先生指出，元朗發生「不合理、不文明和不公義的事」後，自己估計難回家，上班前帶了替換的衣服打算在醫院過夜，問「為何香港人要恐懼得家也不敢回？」曾先生說，下班後見網上消息稱屯門安全才敢回家，但一直手心冒汗、訪行邊四處看且緊握雨傘。他表示，每個市民都經歷到無法獲得即時幫助的恐懼、面對警方「不作為」的暴力，問「香港還是不是可安身立命的地方？」，但指香港人面對恐懼時絕不低頭。

杏林覺醒發言人黃任匡指出，有警員在元朗襲擊當晚見到有無辜市民被打卻調頭走、接報39分鐘後才到場，他感到「無話可說，無可奈何」，續說「警方以後唔好再厚顏無恥咁話自己係專業的警隊！」在場人士大力拍掌和應。

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