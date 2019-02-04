【逃犯條例】有議員團體反對成立獨立調查委員會　憂針對警方（列表不斷更新） (18:00)

在7‧21元朗襲擊發生前，亦有前高官或建制派議員反對成立獨立調查委員會，憂慮此舉會令警方不敢執法，或針對調查警方。

‧警察協會

4個警察協會，包括警司協會、警務督察協會、海外督察協會和警察隊員佐級協會，24日去信特首，反對政府成立獨立調查委員會，認為會對警隊不公。

‧食物及衛生局前局長高永文

高永文在7月20日的「守護香港」集會上，稱對有人提出獨立調查的訴求感到十分擔心，認為由使用暴力的人提出，會發出錯誤信息，令執法人員不敢執法。

‧香港福建社團聯會副主席兼秘書長施榮忻

對於政府應否成立獨立委員會調查，施榮忻堅決反對成立獨立調查委員會，認為政府應該調查的是違法暴徒，並非警察。

‧民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、工聯會會長吳秋北、建測規園界議員謝偉銓

李慧琼不同意成立委員會，擔心最後變成針對調查警察。盧偉國稱已有監警會機制檢視警方行動，若再成立委員會，「點太多火頭」。吳秋北則形容6月12日和7月1日都有「暴動」，再設委員會只會妨礙警察執法。謝偉銓擔心成立委員會是「找出邊個孭鑊」、「針對某方面」，他建議成立「獨立檢討委員會」，檢討近年大型群眾抗爭活動的背後成因、政府處理手法等。

‧行會成員、新民黨主席葉劉淑儀

葉劉淑儀稱不贊成設獨立調查委員會調查6．12事件，認為若要調查警察有否使用過分暴力，目前有法定的獨立監警會。

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