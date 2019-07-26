【逃犯條例】天文台海事處輔警等公僕聯署　倡設獨立調查 (19:28)

再有公務員及政府部門人員就修訂《逃犯條例》風波發起聯署。一批來自天文台、海事處、輔警、物流服務署、飛行服務隊、醫管局、食環署、勞工處、康文署、社署、地政總署等部門員工發起聯署，要求政府就近期的群眾運動引發的警民衝突，成立「公平、公正、獨立」的調查委員會，仔細調查與分析政府、警方、民眾等的行為和部署，對社會造成的客觀影響，給各方一個公道。
聯署昨晚開始，至下午有近70人參加，參加者提供職員證件，從照片中可看到參加者包括天文台科學主任。聯署題為「活得安心，免於恐懼，是每個香港人的基本權利」。信件指出，7月21日晚上，「一群身穿白衣、疑似黑社會的狂徒，於元朗西鐵站不分目標地襲擊平民、老弱婦孺以及新聞工作者，哀哭和求助聲不絕，卻遲遲未有警務人員抵達現場制止」。信中指政府其後發表的聲明，言詞不清，試圖把這次令人震驚的「無差別」襲擊降溫，批評政府不顧近月來市民的訴求，置若罔聞。「我們眼見如此，深感憤怒與失望」。
聯署促請政府必須從速緝拿元朗冷血襲擊中的施暴者，並盡快回應社會訴求。聯署稱，「今日眼見群組撕裂，朋友對立，年輕人輕生，每個香港人都感到無比心痛與無奈。我們請求大家走出第一步，接受具公信力的獨立調查，讓各方反思問題所在，重建民眾和政府的互信。」
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