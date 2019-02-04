【元朗襲擊】元朗遊行上訴駁回　女警官流淚：公眾安全好緊要　上訴人質疑是否明午起宵禁 (23:15)

【22:15】今早（26日）另有4名元朗居民就明日在元朗遊行，向警方申請不反對通知書，警方晚上對有關申請表示反對。反對通知書指出，警方根據近日網上發放涉及暴力的激烈言論，「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突」；基於近來集會或遊行後發生的嚴重衝突，以及近日社會氣氛，警方有理由相信是次遊行參加者可能進行的行為，不在申請人控制之內，即使警方對遊行施加相關條件，亦無助維持公共安全及秩序。

反對通知書又稱，申請人估算多達5萬人參與遊行，擬定遊行路線、起點及終點都不理想，但申請人堅拒更改路線，亦未能提供段備路線，且未能證明已安排足夠糾察；並質疑遊行人數眾多，會在建議路線經過的元朗鳳翔路造成嚴重阻塞，且「遊行人士可能誤闖馬路或輕鐵路軌，造成危險」，並會影響元朗居民權利和自由。警方因此反對有關遊行申請。

警方重申，參加一個警方已經反對的遊行會干犯「參與未經批准的集結」罪，最高刑罰為監禁5年。

警方稱，於元朗設有足夠警力，亦會在各個高風險的地點作高姿態巡邏。若有人干犯違法行為，警方會作適當跟進，包括拘捕及蒐證。警方亦會與運輸署、港鐵、附近商場，以及元朗區地區人士加強溝通。

警方表示，必定盡力確保公眾安全，維持公共秩序，為保障安全，呼籲元朗區居民應該避免去人群擠擁的地方，市民亦應時意警方發布的消息。如果發現有危險情況，應即時離開。

【20:29】上訴人鍾健平於上訴失敗後會見傳媒，表示「強烈憤慨，非常失望」，但說上訴委員會主席彭鍵基在聆訊中，已清楚指出在現時情况下，委員會只能全盤推翻或接受，認為是一個無奈決定。鍾健平說本也只預計有2%機會上訴成功，現時心情平靜。

鍾健平稱會繼續一人遊行，向其他市民呼籲「你哋千祈唔好行」，質疑明天（27日）中午至晚上11時59分是否宵禁狀態。

另一上訴人巫堃泰表示，作為天主教徒會手持玫瑰念珠，由聖伯多祿聖保祿堂沿路祈禱至元朗站，希望天主教徒加入。

元朗分區指揮官葉劍影呼籲市民尊重委員會裁決，稱裁決確定警方發出反對通知書為基於公共安全，重申警隊尊重和平示威者。她表示，會繼續留意情况，並蒐集情報。她續說，警方另接獲兩宗不反對通知書申請，已對昨晚（25日）申請的一宗發出反對，另一宗則正處理中。

【19:23】警方昨（25日）就周六（27日）元朗遊行發出反對通知書，兩名申請人向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。上訴委員會決定駁回上訴，維持遊行的反對通知書。

兩名上訴人會後上前與警方及律政司代表握手，一名姓曹女警官流淚，說「公眾安全好緊要」。

警方於公眾集會及遊行上訴委員會聆訊中，展示多份網上指要進行攻擊的言論，主席彭鍵基認為，暴力對公眾安全的影響一天比一天升溫，「兩句講晒」，要求代表警方的律政司提出要保障公眾社會安全如何合理化發出反對通知書的決定。他又質疑警方展示有關資料的同時，是否有否執法，「你要依法逮捕班人，留畀我睇無用」，委員會要考慮的是能否保障絕大部分人安全。

彭鍵基又質疑，「係唔係唔畀遊行，啲人就唔會出嚟？」，律政司代表稱，有部分人別有用心，認為發出反對通知書後，起碼奉公守法的市民知悉有危險，就如民陣周日（21日）遊行時，部分「一家大細」遊行至灣仔後就離開；認為如「攞正牌」集會，市民會覺得合法，發出反對通知書是不希望大量市民聚集。

律政司代表指出，網上激進言論會否付諸行動是「好大嘅一個如果」，難保網民「講得出做得到」；又稱當地村民已有反應，遊行更針對當地居民，後果不堪設想。聆訊中律政司代表又透露，有村民提出集會申請，同遭警方提出反對。

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