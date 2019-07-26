【元朗襲擊】公立醫護白袍集會促政府保護市民 (18:53)

公立醫院醫生發起今日（26日）傍晚在伊利沙伯醫院「醫護市民，一起同行」集會，促請政府保護市民免於恐懼。至傍晚5時半已有數百人到場，填滿大半個網球場。大會其後宣布有1500人出席。
參與集會的伊利沙伯醫院急症室護士陳先生表示，元朗事件令香港人心惶惶，希望政府正視，並希望向政府和警方表達，無論任何人在任何崗位都應當盡忠職守，要記得自己入行的原因和該負的責任。陳先生說，會考慮明日（27日）去元朗。被問到是否接受政務司長張建宗今午致歉，他說：「如果佢嘅當事人或屋企人喺現場，佢會唔會接受到自己嘅道歉？如果佢接受到，咪OK囉。」
放射診斷師陳小姐不接受張建宗致歉，說當日警方的水平和安排完全不能接受，「警員有配槍卻見到白衣人就調頭走，係侮辱咗自己件制服」。陳小姐說，事件有太多疑問，只有成立獨立調查委員會才能出真相。
集會邀請醫護人員、專職醫療及支援職系員工穿白袍、制服或黑衣出席，亦可自備頭盔及反光衣。集會發起人醫生黃樂孺指出，發起集會是因為7月21日元朗發生襲擊事件感到憤怒和傷心，無辜的市民無辜被打。他又說，經過7．21，香港沒有一個地方是真正安全，「搭地鐵都會無辜被打」，為此感痛心。黃樂孺稱很多同事居於元朗、屯門、天水圍，醫護深夜下班後不敢歸家，希望透過集會向市民說「醫護市民，一起同行」，醫護會不分傷者背景盡力救治，亦有醫護會在休班時「主動出擊救人」。
被問會否接受張建宗道歉，他說如香港市民接受，他會接受，如市民不接受，醫護亦繼續與市民同行。
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