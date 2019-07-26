【逃犯條例】法定語文主任聯署促撤修例　轟警隊言行與民為敵 (18:16)

繼政務主任（AO）、行政主任（EO）及44部門公務員聯署後，政府法定語文主任亦就《逃犯條例》修訂風波發出聯署信，批評政府高層及香港警務處言行舉措背離民心，要求政府回應市民訴求，「當中正式撤回修例和成立獨立調查委員會此兩個訴求，更事在必行」。
法定語文主任聯署共有62人參與，聯署信中指出，政府提出修訂《逃犯條例》時，「借台灣發生港男涉嫌殺害女友案件造端，一直無視台灣警方就案件提出接洽的要求，絕口不提箇中交涉的情節」；其後「勉強作態讓步」所用的「暫緩」、「壽終正寢」等詞句不合體制行文、含糊閃爍。聯署者批評政府意欲瞞騙公眾，玩弄「語言偽術」，令事態日趨激化，「政府早前反覆搓弄『初心』之詭辭，實為罪魁，無庸置疑」。
他們又批評警隊部分成員及管理層言行「與民為敵」，指出「警方疑似『無證執勤』，使用過度武力，皆有圖文為證」；警務人員協會又發信恐嚇其他專業界別人員「Behave yourself」、聲稱「環境有敵意」而撤走醫院警崗、恐嚇和襲擊記者、在真正暴徒四出毆打普通民眾時關閉警署、有高級警官「公然放縱和感謝恐襲一般市民的白衣暴徒」。聯署人質疑政府高層在崩壞至此的事態下，「能否繼續誇言『有效管治』？」
聯署的法定語文主任指出，他們身為公僕，既領受公俸，故亦緊記「以民為本」的宗旨，以服務廣大香港市民為己任。他們呼籲警隊在內的政府當局躬己反思，勿再操弄「語言偽術」；應認真聆聽民情，回應市民訴求。
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