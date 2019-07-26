【元朗襲擊】反修例南邊圍村青年明遊行　稱村內有部署 (17:16)

剛大學畢業的陳先生，周日（21日）下午約3時離家準備參加遊行時，已看到村口有白衣人，預料會有所行動，至遊行完畢，在直播看到西鐵元朗站有白衣人施襲，他一度不敢回家，至晚上約11時才回到元朗，當時站內已有警察，他亦已換上白衣，安全入村回家。

對於網民指摘南邊圍村，陳先生慨嘆「都理解，這麼多條直播片段都影住南邊圍村」，他相信白衣人中有南邊圍村民，才會有人在村外聚集，但相信有九成都不是村民，「我沒有看見熟識的面孔」。他認為南邊圍村靠近西鐵站，又有地方泊車，地理位置方便，白衣人才會選擇聚在村外。他強調，在該村住了20多年，未曾見過黑社會人士出沒，不認同鄉黑說法，但他沒在網上澄清，因認為「講咩都無用」，也看到有人為該村說話便立即被駡。

他透露，村內已開會討論周六的應對，並已聯絡警察，亦會有居民在遊行期間站在村外，若沒有人入村就不會有衝突。陳先生的家人亦已另覓住處，今日（26日）不會留在家中。他說，事件演變至村民與示威者衝突，令他原來支持示威者的立場有所動搖，若示威者與村民有爭執，「要揀一定揀番屋企」，若示威者暴力入村，他亦會使用暴力保護村內公公婆婆，認為是「人之常情」。惟他仍會參與明日的元朗遊行，示威者若有其他行動就會離開。被問到遊行路線途經南邊圍村外，會否怕被認出，陳先生說，父母已對他參與遊行表示不滿，但管不着。

警察昨日就元朗遊行發出反對通知書，他認為令情况更危險，他留意到群組內有更多人說鄉黑警察合作，本身不想遊行的人都準備出來，亦憂慮會有部分激進者會對南邊圍村不利。

明報記者 鍾妍

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