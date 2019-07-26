【元朗襲擊】周六遊行警未加條件　上訴委員會：倘推翻警決定即批遊行 (17:05)

申請人鍾健平陳辭時表示，現預計有5000人參與遊行，稱能最少提供150個糾察，亦有10名壯丁處理輕微衝突，更已與鄉事派溝通，對方有可能派員協助。對於互聯網有激進行動的言論，他問「警方有無check佢哋IP係唔係喺香港？」。至於反對通知書引述，遊行經過輕鐵電纜會有危險，鍾健平指出，遊行路段途經6個輕鐵行人過路處，「點解過馬路無危險，遊行時就有危險？」他不相信遊行人士會突然襲擊其他人，否則與遊行反對的恐怖主義無分別。

警方曾提出一條替代路線，但鍾健平認為該路線鄰近鄉村亦多彎位，附近亦有大量唐樓民居，並不適合。

反對通知書又指出，元朗人口稠密，有大型商舖，遊行極有可能影響居民自由，鍾健平質疑港島北多次舉行遊行，該處都是人口稠密地區，律政司代表亦承認，以此原因而不允許辦遊行是「講唔通」，但稱這原因較次要，主要是由於警方認為會有嚴重衝突。

另外，元朗區議會主席沈豪傑回覆查詢時表示，明天警方部署由總部負責，警方以「保安」為由，沒透露明天活動的詳細部署及安排，但警方向他保證會安排足夠人手處理突發事件，並調動防暴警察戒備。

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