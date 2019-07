【逃犯條例】國際教育組織通過議案聲援香港　促港府回應五大訴求 (16:54)

教協指出,聲援香港的緊急議案(Urgent Resolution in Solidarity with Hong Kong)由台灣的全國教師工會總聯合會以及韓國的全國教職員勞動組合(The Korean Teachers and Education Workers Union, KTU)提出。美國、馬來西亞、尼泊爾、韓國代表均發言支持議案。議案最終獲在場絕大部分代表舉手支持,成功通過。

議案聲明EI支持教協及所有爭取民主的香港人,以及保護香港民主、平等、自由、尊嚴和公義;要求港府回應社會五大訴求。聲明指出,香港近日的示威絕不能成為解放軍鎮壓的藉口;EI會在聯合國(UN)、國際勞工組織(ILO)、經濟合作及發展組織(OECD)、聯合國教科文組織(UNESCO)等國際平台為香港發聲。

逃犯條例 相關報道:

港大社工系舊生聯署 籲羅致光勸政府設獨立調查

【短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例 大會稱2500人參加

新華時評:外部勢力抹黑「一國兩制」意在亂港反華

范徐麗泰稱當市民感安全受威脅 政府不得不請解放軍來

逾百AO發聲明 促特首用心聆聽 設獨立調查委員會

劉兆佳:獨立調查目標對象要有共識