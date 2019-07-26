【逃犯條例】國際教育組織通過議案聲援香港　促港府回應五大訴求 (16:54)

國際教育組織（Education International，EI）第八屆國際峰會今日（26日）於泰國曼谷舉行，有來自151個國家、293個工會、逾1400名教育工作者參與。教協發出新聞稿，稱會議以絕大比數通過聲援香港反修例運動的議案，支持教協及所有爭取民主的香港人，並促請港府回應社會五大訴求等。
教協指出，聲援香港的緊急議案（Urgent Resolution in Solidarity with Hong Kong）由台灣的全國教師工會總聯合會以及韓國的全國教職員勞動組合（The Korean Teachers and Education Workers Union, KTU）提出。美國、馬來西亞、尼泊爾、韓國代表均發言支持議案。議案最終獲在場絕大部分代表舉手支持，成功通過。
議案聲明EI支持教協及所有爭取民主的香港人，以及保護香港民主、平等、自由、尊嚴和公義；要求港府回應社會五大訴求。聲明指出，香港近日的示威絕不能成為解放軍鎮壓的藉口；EI會在聯合國（UN）、國際勞工組織（ILO）、經濟合作及發展組織（OECD）、聯合國教科文組織（UNESCO）等國際平台為香港發聲。
逃犯條例 相關報道：
【短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例 大會稱2500人參加
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 國際教育組織 聲援香港 泰國 教協 教育工作者 編輯推介