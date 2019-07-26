【逃犯條例】李鵬飛周梁淑怡函林鄭　促宣布「撤回」修例及獨立調查 (17:41)

自由黨多名元老級人物，包括李鵬飛、田北俊、周梁淑怡、劉健儀，以及現任黨魁鍾國斌，聯署致函特首林鄭月娥，就修訂《逃犯條例》風波提出建議，稱「我們認為，您是唯一一位有能力領導社會恢復秩序的人」，指出當前急切要做的，並非以武力遏止暴力，而是借助一眾來自不同階層的社會領袖，跟和平的示威者進行真正對話。
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信中指出促請林鄭月娥接納兩個廣為社會人士認為合理的要求，包括宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，強調應是使用「撤回」一詞，以終止任何進一步在語義上的爭議；其次，委任一個獨立調查委員會，有助平息雙方出於情緒甚或無根據的指控。
信件表示，眾多無辜市民受傷，「看來警方已無法控制持續不休的衝突」，相信林鄭月娥會同意如此局面不應再延續下去。
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