【逃犯條例】李鵬飛周梁淑怡函林鄭　促宣布「撤回」修例及獨立調查 (17:41)

相關文章：鍾國斌：若特首對亂局不勝負荷應離開 范徐麗泰：辭職要中央接受

信中指出促請林鄭月娥接納兩個廣為社會人士認為合理的要求，包括宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，強調應是使用「撤回」一詞，以終止任何進一步在語義上的爭議；其次，委任一個獨立調查委員會，有助平息雙方出於情緒甚或無根據的指控。

信件表示，眾多無辜市民受傷，「看來警方已無法控制持續不休的衝突」，相信林鄭月娥會同意如此局面不應再延續下去。

逃犯條例 相關報道：

國際教育組織通過議案聲援香港 促港府回應五大訴求

港網民台媒登報 感謝台灣人聲援香港反修例

對獨立調查有何考慮？張建宗：警隊關注是因素之一 先由監警會處理

港大社工系舊生聯署 籲羅致光勸政府設獨立調查

【短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例 發起人稱2500人參加

新華時評：外部勢力抹黑「一國兩制」意在亂港反華

范徐麗泰稱當市民感安全受威脅 政府不得不請解放軍來

逾百AO發聲明 促特首用心聆聽 設獨立調查委員會

劉兆佳：獨立調查目標對象要有共識

中聯辦凌晨設大型水馬

44部門公務員聯署 不排除罷工

7‧21清場 射55催淚彈24海綿彈5發橡膠彈